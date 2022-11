[EN IMAGES] Choc terrible et nez en sang pour le gardien iranien lors de la rencontre face à l'Angleterre

Grosse frayeur pour le gardien iranien Alireza Beiranvand et sa sélection, celui-ci a été obligé de céder sa place la face en sang après un violent choc avec l’un de ses coéquipiers dans la rencontre qui les opposait à l’Angleterre.

Le match, et peut être la compétition, n’aura duré que 10 minutes pour Alireza Beiranvand. À la 8e minute de jeu de la rencontre opposant l’Iran à l’Angleterre, le gardien de but a été contraint au changement après un choc au visage l'ayant mis complètement KO et surtout lui ayant laissé le nez et le visage en sang.

💥😵‍💫 El porrazo que se dieron Alireza Beiranvand, arquero de Irán, y su compañero Majid Hosseini. Las fotos son tremendas.



🇮🇷 El arquero iraní no pudo continuar en el partido ante Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Sur un centre de l’attaquant anglais Harry Kane, Beiranvand décide de sortir de sa zone pour repousser le ballon. C’est là qui percute son coéquipier, le défenseur central Majid Hosseini.

AFP

Le choc brutal n'a pas laissé indemme le joueur.

AFP

Malgré son état KO, Beiranvand a quand même souhaité reprendre sa place... pour s’effondrer à nouveau totalement sonné quelques secondes après.

AFP

Il a alors été remplacé par son entraîneur, le portugais Carlos Queiroz.

AFP

Dans une journée chargée en émotions, entre le refus de chanter l’hymne national et les manifestations dans les tribunes en soutient aux soulèvements populaires en Iran, ce choc n'a pas aidé malheureusement son équipe à se mobiliser pour gagner la partie. L’Angleterre l'a emporté par la marque de 6 à 2.