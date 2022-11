Espèces en péril: Espace pour la vie et Montréal créent un Fond pour la biodiversité

La Fondation Espace pour la vie et la Ville de Montréal ont annoncé lundi la création du Fonds Espèces en péril afin d’accélérer les travaux de conservation et de recherche du Biodôme, de la Biosphère, de l’Insectarium, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Avec ce fonds, la communauté est invitée à contribuer au financement de projets «qui concourent à freiner l'effritement de la biodiversité», a indiqué la Fondation Espace pour la vie dans un communiqué.

L’argent amassé grâce au Fonds permettra notamment de bonifier le financement de programmes existants menés par les scientifiques d'Espace pour la vie, en collaboration avec leurs partenaires institutionnels, universitaires et communautaires.

Parmi ces programmes, on retrouve notamment la surveillance de la reproduction du papillon monarque, le plan de rétablissement de la tortue des bois, la reproduction en captivité de la rainette faux-grillon ou encore la restauration de l'ail des bois en milieu naturel.

«En invitant les donateurs de tous les horizons à contribuer à un nouveau Fonds dédié aux projets de conservation d'Espace pour la vie, la Fondation entend jouer un rôle de catalyseur et de mobilisateur de la communauté pour l'action concrète auprès des espèces menacées», a expliqué Sébastien Fassier, président du conseil d'administration de la Fondation Espace pour la vie, par communiqué.

«Le Fonds [...] est un moyen extraordinaire de mobiliser la communauté pour la recherche, la conservation et, ultimement, pour la cause essentielle de la protection de la biodiversité», a déclaré pour sa part Marie-Andrée Mauger, responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal.