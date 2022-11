Les Anglais sont divisés

La décision des joueurs anglais de poser le genou au sol avant leur match contre l’Iran aujourd’hui a démontré les divisions qui existent chez les partisans des Trois Lions.

Nous sommes allés à la rencontre des amateurs avant la rencontre tenue au stade Khalifa International.

Makky, qui était enroulé dans un drapeau anglais, jugeait favorablement la démarche.

« C’est important pour les joueurs sur le terrain de démontrer ce en quoi ils croient afin que tout le monde le sache. »

On sentait que la décision de ses compatriotes lui faisait chaud au cœur.

« Je suis fier d’eux parce que les choses sont en train de changer, il y a du progrès d’une manière ou d’une autre. »

Opposés

Certains partisans croisés étaient au contraire opposés et de façon très virulente, à la décision des joueurs anglais.

« Booo! C’est cri***ment stupide et je ne suis pas d’accord. Au diable le genou », a insisté Mark de façon très explicite.

Plus loin, on a eu droit à une version du même discours, mais avec plus de modération de la part de certains.

« Je ne respecte pas vraiment cette décision. Chaque joueur devrait pouvoir faire ce qu’il veut, je ne suis pas d’accord et je crois que c’est une erreur. »

Conversation ouverte

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est qu’on ait une conversation sur le sujet surtout dans un pays où les droits des personnes LGBTQ+ sont bafoués.

« On peut ainsi montrer la diversité d’opinion aux autres cultures », croit Karen une des rares femmes qui a voulu prendre la parole.

Olivia et Tom, un couple, se trouvaient entre deux chaises sur la question.

« Si c’est important pour les joueurs, je suis tout à fait pour, mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour moi », a admis Tom.

« Je pense que c’est une bonne chose, ça garde le dialogue ouvert. Si c’est ce qu’ils veulent, je les soutiens », a ajouté sa conjointe.