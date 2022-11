Les soldats canadiens peuvent porter une jupe!

En septembre dernier, l’armée canadienne a mis un terme « aux barrières systémiques qui étaient liées au genre ».

Les militaires, hommes ou femmes, n’ont maintenant plus à se conformer à une apparence physique « rigide ».

Les hommes (ou plutôt : les individus munis d’un pénis) pourront désormais aller au front maquillés, avec les cheveux longs, des boucles d’oreilles, des faux cils (c’est écrit noir sur blanc dans la liste des nouveaux règlements), du vernis à ongles et une jupe.

Mais pas de talons hauts.

Pourront-ils porter un soutien-gorge ?

Probablement, car rien ne l’interdit.

Bref, G.I. Joe pourra porter la garde-robe de Barbie.

MITRAILLETTES ET FAUX CILS

Oui, je sais.

C’est un sacré changement.

Faudra s’habituer.

Mais faut être – nous dit-on – de son temps.

Cela dit, même si l’idée de voir un militaire portant du rouge à lèvres, des faux cils et une jupe me secoue sacrément le cocotier (hâte de voir le prochain film de Clint Eastwood commandité par Chanel et Sephora), j’essaie de voir le verre de Cosmopolitan à demi plein plutôt qu’à demi vide.

L’important, quand tu es en guerre, est de gagner.

Si ton meilleur tireur d’élite adore porter le dernier rouge à lèvres de Selema Gomez, si ça l’aide à se sentir mieux dans sa peau, donc à mieux performer, alors vas-y mon garçon !

Euh, ma fille !

Euh, mon non-binaire !

Tire !

Je suis sûr que si, demain, le Canadien se mettait à gagner tous ses matches grâce à un joueur qui porte des faux cils, le Centre Bell au grand complet danserait le mambo avec Mado Lamotte.

Comme le chantait Gilbert Bécaud : « L’important, c’est la Coupe »...

Même les pires dingos du KKK tripaient sur Michael Jordan...

Et puis, pour ce qui est de la jupe, avez-vous vu Braveheart, avec Mel Gibson ?

Sur le guerrier écossais William Wallace ?

Le gars se promenait peut-être en jupe, mais c’est lui qui portait le pantalon sur le front !

Même John Wayne aurait défrisé en le regardant débiter les Anglais à la hache...

Comme disait l’autre, l’uniforme ne fait pas le guerrier.

Ce n’est pas parce qu’un gars porte un pantalon d’homme de chez Bovet sur le champ de bataille qu’il ne tremblera pas dans ses culottes...

PASSE-MOI TON FARD

Et puis, concernant le maquillage et les tatouages (qui seront maintenant permis dans l’Armée canadienne, même dans le visage), les guerriers maoris feraient passer Zombie Boy pour un prude.

Les Apaches ne se maquillaient-ils pas lorsqu’ils faisaient la guerre ?

Oui, je sais, leur maquillage n’avait pas la même signification que celui que portait Guilda quand il se faisait aller le popotin au Casa Loma ou au Mocambo, mais, bon, un blush c’est un blush...

Si le meilleur soldat de l’Ukraine aimait sentir le vent lui flatter doucement les « cojones » sous sa jupe pendant qu’il recharge son AK-47, vous pensez que Zelensky lui dirait de rester chez lui ?

Il lui dirait : « Viens t’en, et si tu nous permets de mettre Vladimir à genoux, on va t’acheter la collection complète d’Oscar de la Renta ! »