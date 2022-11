Masques à l’école: Dutrizac va mieux... et ça paraît !

«Incitez les enfants à mettre un masque », a lancé Benoît Dutrizac à son micro de QUB Radio.

Il faut dire que depuis une bonne semaine, Benoît Dutrizac tente de vaincre le fameux virus respiratoire qui semble se répandre dans les écoles du Québec. Selon ses propres dires, pas de fièvre, pas d’accumulation de mucus, mais une toux persistante et beaucoup, beaucoup de difficultés à se concentrer.

«J’étais confus, j’étais mélangé, plus que d’habitude», a-t-il ironisé.

Il va quand même mieux, et ç’a paru ! Il ne s’est pas gêné pour critiquer la Santé publique. Selon lui, c’est invraisemblable qu’elle n’ordonne pas tout de suite le retour du masque dans les classes. Il n’hésite pas à pointer l’ancien ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, qui n’a pas installé de purificateurs d’air dans les écoles.

En plus, le duo Dutrizac-Martineau critique durement la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement Josée Scalabrini. Selon la FSE, les absences des membres du personnel ne sont plus comptabilisées, donc plus moyen de savoir réellement quels sont les ravages du virus qui court en ce moment.

«Pour résoudre un problème, il faut avoir les données», a affirmé Richard Martineau.

Pour Dutrizac, les enfants et leurs parents sont pris dans un cercle vicieux, alors que la solution est tout sauf compliquée !