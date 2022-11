Pointe-Saint-Charles: une pétition lancée pour décider de l’avenir de Bridge-Bonaventure

Des groupes communautaires et résidents de l’arrondissement de Pointe-Saint-Charles, à Montréal, ont manifesté lundi midi contre le développement en hauteur sur les terrains fédéraux du bassin Peel et déposeront une pétition lundi soir.

La communauté s’est fait entendre devant l’hôtel de ville lors d’un événement visant à soutenir la Corporation de développement communautaire (CDC) Action-Gardien. Celle-ci cherche à éviter que le secteur Bridge-Bonaventure devienne un nouveau Griffintown, marqué par la construction de nombreuses tours à condos en hauteur.

Une vaste «opération porte-à-porte» a été menée ces derniers mois pour récolter des signatures.

«Plus de 80 % des gens rencontrés ont signé ! Les autres avaient surtout besoin de plus de temps pour s'approprier nos propositions. Les personnes contre, c'était vraiment l'exception !», a affirmé Jocelyne Bernier, citoyenne membre du comité Bridge-Bonaventure.

Depuis la version préliminaire du Plan directeur déposé au printemps dernier, la Ville de Montréal est en dialogue avec différents acteurs pour préciser sa vision qui sera soumise d'ici quelques mois à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

«La Ville est à l'écoute et poursuit une nécessaire discussion sur la densité et l'échelle humaine. [...] Appliquer le Règlement pour une métropole mixte avec 20 % de logements sociaux sur un terrain public fédéral en pleine crise du logement, ce serait tout simplement inacceptable. La Ville doit être beaucoup plus ambitieuse», a affirmé Karine Triollet, de la CDC Action-Gardien.

Le réseau communautaire et la population de Pointe-Saint-Charles déposeront lundi soir leur pétition à la Ville de Montréal lors de la période de questions.

«Ce qu'on veut, c'est un développement de Bridge-Bonaventure à la hauteur de nos besoins urgents et de nos aspirations, pas un développement à la hauteur des gratte-ciels et des cibles de rendements des investisseurs», a affirmé Mme Triollet.