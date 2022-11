Remplacer son vieux système de chauffage au mazout

Le gouvernement du Québec s’est donné comme objectif de limiter l’émission de gaz à effet de serre (GES) et autres polluants atmosphériques. Dans sa ligne de mire, les systèmes de chauffage au mazout, grand émetteur de CO2.

Pour ce faire, depuis le 31 décembre 2021, il est interdit d’installer ces appareils dans les maisons neuves et, à compter du 31 décembre 2023, il ne sera plus possible de les remplacer par un système de même type. Même que la Ville de Montréal les interdira complètement en 2030.

Dans ce contexte, d’autant plus que le prix du mazout ne cesse de croître en ce moment, si votre système de chauffage au mazout donne des signes de fatigue, vous devriez songer sérieusement à le remplacer. Voici les deux options les plus couramment utilisées.

L’électricité

L’option la plus populaire ! Ça se comprend. Une énergie à tarif relativement avantageux, renouvelable, produite au Québec.

L’installation d’une fournaise électrique demeure facile et sécuritaire. Son fonctionnement, silencieux, ne nécessite aucun entretien. Dans le cas d’un système central, il faudra simplement retirer la fournaise au mazout et le réservoir, nettoyer les conduits de ventilation et installer la nouvelle fournaise électrique.

Une deuxième possibilité consiste à installer des plinthes électriques dans toutes les pièces de la maison. Ainsi, vous serez en mesure de fixer la température de chaque pièce. Les plinthes peuvent être contrôlées par des thermostats programmables permettant de moduler la température selon les activités qu’on y pratique et ainsi, réduire les coûts de chauffage.

Avant d’entreprendre de tels travaux, il est nécessaire de vérifier la capacité de l’entrée électrique de la maison. Au besoin, il faudra l’augmenter.

Le gaz naturel

Si vous résidez dans un secteur desservi par le réseau de distribution de gaz naturel, vous pourrez prendre en considération cette option. Bien qu’il s’agisse d’une forme d’énergie fossile, donc non renouvelable, elle va émettre 30 % de CO2 de moins que le mazout.

Dans le cas d’un système central, il faudra simplement retirer la fournaise au mazout et le réservoir, nettoyer les conduits de ventilation et installer la nouvelle fournaise au gaz.

Combien ça coûte ?

Pour l’électricité

Coût d’une fournaise électrique en 2022 : entre 2400 $ et 3600 $*

Frais de maintenance annuels : minimes

Coût des plinthes électriques et des thermostats : varie selon les dimensions et les fonctions choisies

Pour le gaz naturel

Coût d’une fournaise au gaz naturel en 2022 : entre 4800 $ et 7920 $*(incluant le raccordement au réseau et la main-d’œuvre)

Frais de maintenance annuels : 245 $* (incluant la visite d’un technicien et le remplacement des filtres)

*RE : soumissionrenovation.ca/fr/blogue/guide-prix-systeme-chauffage

Est-ce qu’il y a des subventions ?

Afin de favoriser la transition énergétique, le gouvernement du Québec a mis sur pied le programme Chauffez vert qui s’adresse aux propriétaires d’habitations situées sur le territoire du Québec.

Montant accordé pour une maison individuelle : 1275 $

Comprenant les travaux de démantèlement complet de la chaudière au mazout (fournaise) et le retrait du réservoir

Installation d’un système à énergie renouvelable comme l’électricité

En conclusion

Bien que le système de chauffage au mazout ait été fort populaire à une certaine époque, ses heures sont comptées. Respect de nouvelles normes environnementales oblige, vous serez contraints de le remplacer à court ou à moyen terme. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant ?

L’été, les techniciens en chauffage sont moins occupés, vous n’aurez pas de difficulté à obtenir un rendez-vous. N’attendez pas que votre système de chauffage tombe en panne au milieu de l’hiver.

Conseils

Recourir aux services d’entreprises spécialisées en chauffage

Effectuer au moins trois soumissions afin de comparer les coûts