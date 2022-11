Selena: la nouvelle résidence de soins évolutifs pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire

Proposant un milieu de vie unique, sécuritaire et humain, la nouvelle résidence de soins évolutifs Selena, conçue pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire et en perte d’autonomie physique, ouvrira ses portes en février 2023.

Située au 2307, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, cette résidence offrira une panoplie de soins, prodigués dans une ambiance familiale et empreinte de douceur, dont de l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (se laver, s’habiller et se raser).

Une approche humaine

S’inspirant des meilleures pratiques internationales, la formule adoptée par Selena mise sur une approche tournée vers l’humain et des aires communes pensées pour le bien-être des résidents.

En effet, le maintien des liens sociaux aide à garder le cerveau en forme, selon la Société Alzheimer du Canada. Des études ont prouvé que des interactions régulières avec les autres diminueraient les risques de développer un trouble neurocognitif, et permettraient également de ralentir leur progression.

En sachant que l'environnement physique est primordial pour les personnes vivant avec de la démence, la résidence Selena a été créée à l’image d’une maison, où tous les étages disposent d’un salon, d’une salle à manger et de pièces thématiques qui permettront de raviver les souvenirs des résidents.

En plus de tenir compte de leurs besoins matériels, cet environnement s’assure de répondre à leurs aspirations sociales et émotionnelles. Ainsi, animation, activités musicales et espace vert sont offerts, en plus d'avoir accès à la terrasse extérieure avec balançoires et l'aire de foyer à l’intérieur.

Un service de répit et d’aide à la convalescence est également offert au sein de la résidence. On parle donc principalement d’hébergement permanent, mais on y offre également la possibilité de courts séjours ou de convalescence à court terme.

Bien-être et sécurité

Pour le Groupe Patrimoine – entreprise spécialisée dans la gestion de résidences pour retraités actifs, autonomes et semi-autonomes et pionnière des milieux de vie dédiés aux personnes atteintes de troubles de la mémoire au Québec –, le bien-être et la sécurité des résidents sont les aspects les plus importants de la résidence.

C’est pour cette raison que les 120 unités de Selena – réalisées par EMD-Bâtimo –, réparties sur 6 étages, se veulent confortables et enveloppantes. De plus, chaque résident a le loisir de personnaliser son espace de vie pour se sentir comme à la maison!

Si vous ou l’un de vos proches êtes atteints de troubles de la mémoire et vous souhaitez en apprendre davantage sur cette résidence, rendez-vous au centre de présentation, situé au 2307, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, pour rencontrer l’équipe de Selena. Vous réaliserez bien vite que vous êtes entre de bonnes mains!