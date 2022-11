Un moratoire de claims miniers demandé d’urgence au Québec

Alors qu’explose la demande pour les minéraux critiques de la transition énergétique, une coalition d’organismes environnementaux exige d’urgence un moratoire sur les claims miniers, qui ont bondi de 139% en deux ans dans certaines régions.

Au Jour 1 du congrès Québec Mines + Énergie, à Québec, ces organismes (voir la liste plus loin) publient des données illustrant un boom sans précédent de claims miniers de 63,4% à 139%, depuis 24 mois en Estrie, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

En moyenne, les titres miniers ont gonflé de 107% en deux ans dans trois régions du sud-est du Québec scrutées par la coalition: l’Estrie (+63,4%), le Bas-Saint-Laurent (+87,5%) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (+139%).

Rappelons que le 18 novembre dernier, notre chroniqueur, Michel Girard, écrivait que l’on assiste carrément à une nouvelle ruée vers l’or au Québec.

«Les dépenses d’exploration minière ont atteint les 990 millions $, dont 708 millions $ effectuées par les sociétés d’exploration ; 278 millions $ par les sociétés exploitantes ; et 4 millions $ par les sociétés publiques (contrôlées par le gouvernement du Québec)», détaillait-il.

Photo courtoisie

20 000 titres miniers

Plus de 20 000 titres miniers sont aujourd'hui répartis dans sept régions, dont 7 674 titres miniers dans trois régions du sud-est du Québec au mois de novembre.

Quelque 15 000 titres miniers étaient répertoriés dans le sud-ouest en août dernier (Laurentides, Lanaudière, Mauricie et Outaouais).

Ce que dénoncent ces organismes, c’est que deux des trois régions analysées ont même plus de claims miniers que d’aires protégées en superficie: la Gaspésie (1,6 fois) et l’Estrie (2,6 fois).

On pointe aussi du doigt la facilité avec laquelle on peut s’acheter un claim avec moins de 45 $ en poche en ligne. Une fois acheté, ce claim donne un « droit exclusif » à son détenteur.

Photo courtoisie

Organismes signataires: Action boréale, Association québécoise des médecins pour l’environnement, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement, Coalition Québec meilleure mine, Eau Secours, Environnement Vert Plus MiningWatch Canada, Nature Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement, Réseau québécois des groupes écologistes Société pour la nature et les parcs et Vivre sans mine