CLOUTIER, Clément



À LaSalle, le 18 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Clément Cloutier, époux de feu Pierrette Niquette.Il laisse dans le deuil son fils Jean, sa belle-fille Anna, ses petites-filles Laura et Élise, ses soeurs Colette et Édith ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 24 novembre 2022 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11 h 30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.