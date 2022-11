7 personnalités québécoises à rencontrer au Salon du Livre 2022

Le Salon du livre de Montréal se tiendra au Palais des congrès de mercredi à dimanche. Si ce grand événement - enfin offert dans sa formule originaire post-COVID - permet au public de faire de belles découvertes littéraires, elle lui offre aussi de beaux cadeaux de Noël en avance : la chance de rencontrer des personnalités québécoises issues du monde de la musique, du cinéma et de la télévision. En voici 7 qui seront de la fête.

Daniel Bélanger

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger a trouvé le temps, entre son nouvel album Mercure et mai, ses concerts et ses divers projets, de pondre un recueil de poésie baptisé Poids lourd. (Éditions Herbes rouges). Le chanteur prendra part à un grand entretien le 23 novembre à 16h30 à l’Espace littéraire.

Cœur de pirate

Courtoisie Maxyme Delisle

Béatrice Martin alias la chanteuse et musicienne Cœur de Pirate présente son album jeunesse CLOU, on est tous différents. Il s’agit de l’histoire d’un petit chien qui tente de trouver sa place dans une nouvelle bande d’amis et qu’on guidera sur le chemin de l’amitié, malgré les différences. En dédicaces le 25 novembre à 17h et 18h45 et en entretien à 18h à l’Espace jeunesse Desjardins.

Mariana Mazza

Pierre-Paul Poulin

L’humoriste et comédienne Mariana Mazza nous raconte son enfance et ses souvenirs de famille dans son premier roman : Montréal-Nord publié chez Québec Amérique. En dédicaces le 24 novembre à 19h, le 25 novembre à 19h et le 26 novembre à 18h30 et en grand entretien à 17h45 à l’Agora.

Bruno Pelletier

Courtoisie

La vedette internationale Bruno Pelletier se raconte à l’écrivain Samuel Larochelle dans sa biographie intitulée Il est venu le temps... Et il sera à Montréal pour rencontrer ses nombreux admirateurs de toutes les générations. En dédicaces les 26 et 27 novembre à 13h30 et 15h et en grand entretien avec l’auteur le 27 novembre 14h15.

Shirley Theroux

Chantal Poirier

Elle était « Née pour chanter », voilà pourquoi la chanteuse et animatrice Shirley Théroux raconte ses mémoires dans cette très intéressante biographie rédigée par Caroline St-Hilaire. Si on aime lire le récit de ses bons et moins bons moments de carrière et de vie personnelle, il n’y a rien comme rencontrer cette grande dame en personne pour ressentir sa si belle joie de vivre! En dédicaces le 26 novembre à 14h30 et le 27 novembre à 13h.

Anaïs Barbeau-Lavalette

Pierre-Paul Poulin

Il est toujours impressionnant de rencontrer des gens que l’on admire et c’est certainement le cas pour grand nombre d’admirateurs de la cinéaste et autrice féministe maintes fois encensée. On en profite pour se procurer son dernier lumineux roman : Femme fleuve. En dédicaces le 27 novembre à 13h et en grand entretien le même jour à 11h.

Jocelyne Cazin

Chantal Poirier

La journaliste d’enquête dont la réputation n’est plus à faire, Jocelyne Cazin, présente son dernier roman... d’enquête (évidemment!) Pire que l’éternité. Il y a fort à parier que ses personnages de journaliste et d’enquêteur sont inspirés de gens qu’elle a bien connus... Elle rencontrera le public les 23 novembre à 16h, le 24 novembre à 17h, le 26 novembre à 13h30 et à 16h et prendra part à la table ronde Brouillard entre fiction et réalité le 25 novembre à 14h45 à l’Espace littéraire.

-Pour tout savoir sur le Salon du livre 2022 qui se tient au Palais des congrès jusqu’à dimanche (billets, horaire, événements spéciaux) : https://www.salondulivredemontreal.com/.