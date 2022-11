Achats de Noël: les Québécois dépenseront plus malgré le pessimisme économique

Les Québécois qui feront des achats pour les Fêtes prévoient dépenser 1090$ dans les magasins, soit 120$ de plus que l’an dernier, même s’ils pensent majoritairement que la province entrera en récession d’ici la fin de l’année.

Le Baromètre d’octobre du Conseil québécois du commerce de détail démontre une baisse de quatre points de l’indice de confiance des consommateurs, à 78%, soit le plus bas niveau depuis l’hiver 2021. Vingt et un pour cent des Québécois croient que la situation économique va se détériorer et 59% croient qu’une récession nous frappera d’ici la fin de 2022.

L’inquiétude se fait surtout sentir chez les femmes, les personnes âgées de 45 ans et plus et les ménages dont le revenu se situe entre 60 000$ et 100 000$. L’inflation continue de préoccuper, alors que 57% des Québécois anticipent une hausse des prix dans la prochaine année.

La hausse prévue des dépenses des fêtes apparaît d’autant plus surprenante dans ce contexte de pessimisme, mais aussi en regard du fait que 31% des Québécois considèrent que leur situation financière s’est détériorée au cours des six derniers mois.

C’est le cas de Claire Labrie, 62 ans, qui a perdu son emploi en début d’année pour cause d’invalidité. Elle court les soldes.

Photo Valérie Lesage

«Et j’en trouve! Il le faut, car j’ai dix petits-enfants», raconte la dame, rencontrée aux Galeries de la Capitale à Québec, alors qu’elle s’offrait aussi une rare sortie au restaurant.

«J’ai calculé mes affaires et je me suis payé une petite folie», dit-elle avec le sourire.

Le tiers des consommateurs prévoit dépenser moins que l’an dernier, une proportion de 5% plus élevée qu’en 2021. Parallèlement, le quart des consommateurs va acheter plus.

Quatre Québécois sur dix comptent profiter des soldes du Vendredi Fou et la moitié vont acheter en ligne ce 25 novembre.

Les cadeaux représentent la plus grande part des dépenses des fêtes, avec un budget moyen de 323$, en hausse de 21% sur l’an dernier. La nourriture représente le deuxième poste de dépenses et les consommateurs prévoient investir 159$ dans ce

segment, soit la même chose que l’an dernier. Compte tenu de l’inflation alimentaire élevée dans la dernière année, cette prévision risque de se heurter au choc de la réalité.

Plus de détails à venir...