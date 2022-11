Baseball majeur : un ancien DG des Expos récompensé

Les Phillies de Philadelphie ont accordé mardi une prolongation contractuelle de trois ans à leur président des opérations baseball, David Dombrowski, qui détient une entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2027.

L’homme de 66 ans n’est donc pas prêt à se retirer, d’autant plus qu’il a vu son équipe participer à la dernière Série mondiale; celle-ci a baissé pavillon en six rencontres devant les Astros de Houston. En saison régulière, les Phillies ont maintenu une fiche de 87-75, ce qui a suffi pour accéder aux éliminatoires.

Dombrowski est en poste depuis le 11 décembre 2020 et a une grande expérience dans les ligues majeures. Il a d’ailleurs agi comme directeur général des Expos de Montréal de 1988 à 1991; quand il a décroché l’emploi chez les Amours, il était âgé de 31 ans. Par la suite, il a œuvré avec les Marlins de la Floride, les Tigers de Detroit et les Red Sox de Boston. Il a savouré des conquêtes de la Série mondiale en 1997 à Miami et en 2018 au Massachusetts.

Le double récipiendaire du titre de dirigeant de l’année de la revue «Baseball America» avait mené Philadelphie vers une récolte de 82 gains en 2021.