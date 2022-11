«Complètement Lycée» : nouveau format, nouveaux personnages, même humour

Fort de son succès de la dernière année, l’ayant notamment conduit à Cannes et dans divers festivals à l’international où il a été primé, le pastiche des séries mélodramatiques pour ados «Complètement lycée» s’installera dès janvier au petit écran et dans une case horaire de choix.

• À lire aussi: Plateformes numériques: voici 10 courtes séries pour large public

Mais avant de passer par la grande porte, Allie Thompson (Rosalie Vaillancourt) — dont la nationalité canadienne sera tournée en dérision —, sa rivale Ashley Winterbottom (Katherine Levcac), le petit-ami de cette dernière Brian Manson (Pierre-Yves Roy-Desmarais), l’ami gai Keith O’Keefe (Patrick Emmanuel Abellard), ainsi que Will Jones (Vincent Kim), Ryder Williams (Antoine Pilon), Neigel (Louis Girard-Bock) et les jumelles Johnson (Noémie et Chloé Leduc Roy) reprendront d’abord cours au lycée New Garden Hills Valley — le Collège John Abbott, situé dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal — sur Crave, ce mercredi.

Et cette rentrée se fera dans un tout nouveau format de 22 minutes, qui a toutes les allures d’une nouvelle première saison, conçue pour la télé, et non d’une deuxième saison à la web-série. Il est donc tout à fait possible pour le public de se retrouver dans cet univers à l’humour décalé qu’il ait ou non suivi la série, et ce, sans avoir l’impression de regarder du réchauffé.

Cette nouvelle saison est également encore plus rythmée et «punchée» alors que ses références aux films et série des années 1990-2000, comme «A Cinderella Story», «Scary Movie», «Sex Academy», «Degrassi», «One Tree Hill» et «The Naked Gun», sont encore plus franches et assumées.

Le fait d’avoir eu un rayonnement hors Québec a d’ailleurs considérablement contribué à la confiance des troupes. «Ça nous a confirmé qu’on était sur le bon chemin», a souligné le réalisateur Alec Pronovost, mardi. «C’est une belle tape dans le dos d’avoir des reconnaissances. “Scary movie” ne gagnait pas de prix donc pour nous c’est étonnant et gratifiant», a-t-il ajouté en rigolant.

Une parodie riche

Dans la transition vers le petit écran, les auteurs Charles-Alex Durand et Sandrine Viger-Beaulieu ont bâti cette nouvelle mouture comme le sont les séries qu’elle parodie — contrairement à son pendant Web qui était conçu plus comme un film autour du personnage d’Allie —, «avec plus de “story line” et plus de personnages en parallèle qui vivent des événements et qui évoluent», ont précisé les auteurs lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé.

«Dans ce genre de films [d’ados très stéréotypés], les “jokes” sont souvent mises au premier plan. Dans notre cas [avec “Complètement Lycée”], oui il y a des “jokes”, mais on voulait aussi que l’histoire se suive et qu’elle soit accrocheuse. Il y a une réelle courbe dramatique», a fait savoir Charles-Alex Durand.

Écrite en français, tournée en anglais — dont certains acteurs auraient opté pour l’accent britannique — puis doublée par les comédiens dans un français international aux formulations franchouillardes, la série humoristique nous replonge cette année en 2007 — MSN et «flip phone» compris. De nouveaux visages ont également rejoint le lycée New Garden, dont Éric Bernier, le nouvel enseignant du pavillon C aux méthodes peu orthodoxes, Paul Doucet dans le rôle du proviseur Matthews, Nahéma Ricci, Macha Limonchik et le nouvel élève ténébreux Pier-Luc Lafontaine.

On peut s’attendre aussi à des «caméos» assez drôles de la productrice Julie Snyder, d’Émile Bilodeau, de l’humoriste Jay Du Temple — qu’on verra sous les traits d’un rappeur semblable à Eminem — et de Guillaume Lambert.

«Complètement Lycée» a bénéficié d’un succès d’estime important au cours de la dernière année, ayant notamment été visionné plus d’un demi-million de fois sur noovo.ca, et entre autres primées au festival international Canneseries, aux Gémeaux, aux Rendez-vous Québec Cinéma et au Marseille Web Fest.

Les 10 épisodes de «Complètement lycée» seront déposés sur Crave au compte goûte à partir de mercredi et devraient tous y être pour les Fêtes. La série idéalisée par Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, en 2017, sera ensuite présentée sur les ondes de Noovo les mercredis à 19 h 30 dès le 11 janvier.