GAMACHE, Maurice



À Montréal, le 18 novembre 2022, M. Maurice Gamache est décédé paisiblement à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Huguette Gamache.Il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints : Jocelyne (Sylvain), Carole (Guy), Suzanne (Gregory) et Guy (Nathalie); ses petits-enfants : Myriam (Michael), Sandrine, Hélène, Bernard (Laura) et Arthur. Il laisse aussi derrière lui son frère Lucien (Michèle), sa soeur Thérèse (Yvon), ses belles-soeurs Edna (feu Georges), Henriette (feu Raymond) et Claire (feu Robert) ainsi que de nombreux parents et amis.Merci au personnel de Hôpital Général Juif et du CHSLD Auclair qui l'ont soigné avec humanité et dignité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Montréal.La famille recevra les parents et amis au complexe funéraire :le jeudi 24 novembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21h et le vendredi 25 novembre de 10 h à 12 h; un hommage lui sera rendu à 11 h.