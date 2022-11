Élargi à six voies, le boulevard Hochelaga est sous-utilisé selon la Ville de Québec

La Ville de Québec invite les automobilistes à emprunter le boulevard Hochelaga, sous-utilisé depuis son élargissement à six voies, dans le secteur des centres commerciaux à Sainte-Foy.

• À lire aussi: Radar photo mobile sur Henri-IV nord

• À lire aussi: Investissement d'un milliard $: Laurier va tripler sa superficie

Bien des automobilistes s’agglutinent plus au sud sur le très achalandé boulevard Laurier alors que le boulevard Hochelaga – qui est situé à l’arrière de Laurier Québec, Place de la Cité et Place Sainte-Foy – est « en sous-capacité », a indiqué le maire Bruno Marchand lundi.

Ce boulevard a été complètement réaménagé dans les dernières années. Le chantier d’élargissement de 62 M$ a été réalisé en prévision des travaux pour le tramway qui risquent de déranger sérieusement les habitués du boulevard Laurier.

Avec trois voies de circulation dans chaque direction, le boulevard Hochelaga « représente donc une excellente option » pour accéder aux commerces et « pour transiter entre les ponts et le centre-ville ou entre les autoroutes Henri-IV et Robert-Bourrassa », plaide la Ville de Québec.

Photo Simon Clark

Une campagne d’information à la radio et sur diverses plateformes numériques vient d’être lancée pour vanter les mérites du nouveau boulevard, tant pour les automobilistes que les cyclistes et piétons, en raison des nouveaux aménagements qui comprennent aussi des pistes cyclables et des trottoirs élargis « embellissant le quartier ».

Une capsule vidéo a également été produite.