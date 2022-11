Entreprise Enfant Soleil : démarquez-vous grâce à cette certification philanthropique

Alors que le Québec se trouve actuellement en pleine pénurie de main-d’œuvre, les entreprises doivent se démarquer pour attirer et mobiliser leurs employés actuels et futurs.

En sachant que près de 70 % des Québécois.es considèrent qu’il est important de travailler pour une entreprise qui s’engage socialement dans sa communauté1, c’est ici que la certification Entreprise Enfant Soleil prend tout son sens.

La certification Entreprise Enfant Soleil est la toute première certification philanthropique pour les entreprises au Québec. À ce jour, plus de 70 entreprises y ont adhéré afin de souligner leur engagement envers la santé des enfants au Québec, en plus d’ajouter de la valeur à leur culture organisationnelle.

Bénéfices pour les entreprises

Dîner réseautage au restaurant Llyod du Montréal Marriott Château Champlain tenu le 20 octobre dernier.

En adhérant à la certification philanthropique, mise sur pied par Opération Enfant Soleil, les entreprises ont accès à une trousse marketing clé en main. Cette boîte à outils comprend une multitude de ressources permettant de rallier les employés, les gestionnaires et la haute direction, et une démarche en RH qui permet de propager efficacement leur engagement.

Différents outils sont mis à leur disposition, autant pour le Web (signature courriel personnalisée, bandeaux Web) qu’en entreprise (bannière autoportante, certificat encadré, autocollants de porte). Le sceau philanthropique Entreprise Enfant Soleil peut aussi être apposé sur des produits, des outils de communication, des enseignes, et même sur des flottes de véhicule, afin de souligner l’importance de leur engagement.

Les entreprises certifiées peuvent aussi compter sur le soutien d’un conseiller et ont accès à une communauté de membres de tous les horizons, qui partagent des valeurs communes. D’ailleurs, des événements de réseautage sont organisés tout au long de l’année afin d’échanger sur les bonnes pratiques, de s’encourager et de créer des liens durables.

« La certification Entreprise Enfant Soleil, c’est une valeur ajoutée à notre entreprise. D'une part ça solidifie la relation entrepreneur-employé et d'autre part, ça touche nos consommateurs. Ils savent qu’ils contribuent à la cause tout en s’achetant un moment de bonheur en sac », mentionnent Audrey Martel et Elvis Langevin d'Imperial Snacking, Entreprise Enfant Soleil Platine.

En effet, il s’agit d’une façon remarquable pour les entreprises de se démarquer de la concurrence, car selon l’étude Perspectives 2020, 1 consommateur sur 2 est prêt à choisir d’encourager une entreprise qu’il considère socialement responsable. Vous aurez donc une longueur d’avance sur la compétition !

« En tant que travailleur autonome et jeune entreprise, être certifié ajoute de la crédibilité et nous ouvre des opportunités d’affaires inattendues. Cet investissement marketing a été, jusqu’à présent, ma meilleure décision pour faire croître mon entreprise », indique Cindy Dubreuil de Papier & Latté, Entreprise Enfant Soleil.

De plus, la certification permet d’enrichir la marque employeur, afin de mobiliser les employés et d’attirer de nouveaux candidats. Et dans le contexte actuel, où la majorité des gens font du télétravail, fidéliser ses employés est plus important que jamais.

Enfin, ce sceau philanthropique est parfait pour les entreprises qui désirent se coller à la marque forte et mobilisatrice d’Opération Enfant Soleil. Il permet donc d’améliorer la notoriété, de souligner l’implication des entreprises qui soutiennent la cause no1 des Québécois.es2, et ainsi de contribuer au développement des affaires.

Bénéfices pour les enfants malades

Neriah, 1 an et sa mère Meagan

Les avantages sont grands pour les entreprises certifiées, mais ils le sont aussi, plus que jamais, pour les enfants malades.

Les sommes amassées permettent aux enfants d’obtenir de meilleurs soins grâce aux équipements de pointe, aux salles spécialisées et aux environnements réconfortants pour les familles, et ce, autant dans les grands centres pédiatriques que dans les hôpitaux régionaux à travers le Québec.

Parce qu’il est prouvé que les enfants guérissent plus vite lorsqu’ils sont près de chez eux !

Envie de vous démarquer tout en offrant les meilleurs soins aux enfants malades ? Mettez toutes les chances de votre côté et demandez votre certification Entreprise Enfant Soleil dès maintenant en visitant le www.entrepriseenfantsoleil.ca.

1: Sondage SOM 2020.

2: Sondage SOM 2022.