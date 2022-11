Groupe Sélection: le président brise le silence et blâme l'économie et la pandémie pour ses malheurs

La semaine dernière, l’entreprise que j’ai fondée il y a plus de 30 ans, Groupe Sélection, a déposé une demande pour se protéger en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ce processus nous permettra de procéder à une restructuration financière et opérationnelle afin de poursuivre notre plan de croissance et le développement de services favorisant le bien-être et la santé des résidents.

En tant que fondateur et patron de l’entreprise, je reconnais que ce processus ne fait aucun doute sur sa nécessité.

Ce n’est pas facile d’admettre que nous avons besoin de la protection du tribunal, mais il faut parfois laisser de côté notre fierté d’entrepreneur et trouver des solutions qui sauront assurer la pérennité de l’entreprise.

Ce sont des facteurs macro-économiques liés à l’inflation et la hausse des taux d’intérêt des derniers mois, en plus des impacts de la pandémie, qui nous ont poussés vers cette solution responsable.

Défis

En tant qu’entrepreneur, je comprends très bien que la vie d’une entreprise est composée de défis. Personne n’était prêt en mars 2020 lorsque la pandémie a frappé.

Nos équipes, avec le soutien de nos partenaires, se sont ajustées rapidement et se sont concentrées sur une obsession nouvelle, celle de sauver des vies, de traverser la tempête. Ce fut une période difficile pour nos équipes.

Trente mois plus tard, je suis extrêmement fier d’avoir réussi à traverser cette épreuve et je suis convaincu que nos employés sont tout aussi déterminés à sortir de la présente situation avec une entreprise encore plus forte et des résidents encore plus heureux.

Tous les jours, malgré les difficultés des derniers mois, près de 5000 employés de Groupe Sélection viennent travailler parce qu’ils croient en nous et en notre expertise de créer des milieux de vie stimulants pour les aînés et d’offrir les meilleurs services possibles à nos résidents et locataires.

Comme moi, nos employés ont pour priorité de maintenir nos hauts standards de services. Personnellement, je veux continuer à travailler avec nos équipes à la réussite de notre plan de croissance et de développement. Nous n’avons pas fini de faire une différence dans la vie de nos aînés.

Restructuration

Je suis convaincu que le processus de restructuration nous aidera à maintenir notre actionnariat au Québec, à conserver un fleuron québécois qui fait notre fierté, et plus que jamais à miser sur notre expertise pour favoriser le maintien d’une vie active et en santé pour nos résidents, locataires et employés.

Je tiens également à souligner que toute l’équipe de la haute direction de Groupe Sélection est au fait des détails de la situation de l’entreprise. Nous avons d’ailleurs obtenu le renouvellement de prêts totalisant près de 260 M$ en février dernier de la part des banques. Si la gestion du département des finances était déficiente à ce point, l’octroi du prêt n’aurait pas eu lieu. Prétendre autrement relève de la mauvaise foi.

J’ai totalement confiance en mon équipe, qui se dévoue jour après jour depuis le début de la pandémie pour s’assurer que nos aînés aient accès aux meilleurs services qui soient. Ensemble, nous sommes prêts à relever ce nouveau défi.

Réal Bouclin, Président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection