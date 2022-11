Le Fonds de solidarité FTQ investit dans l’environnement de travail numérique

L’entreprise montréalaise qui aide les entreprises à mobiliser et retenir leurs employés, WorkJam, a récolté 50 millions $ US dans le cadre d’une ronde de financement co-dirigé par le Fonds de solidarité FTQ et Inovia Capital.

Outre le Fonds de solidarité FTQ et Inovia Capital, dont le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé, la ronde de financement inclut les investisseurs Blumberg Capital et Demopolis Equity Partners.

WorkJam fournit des outils numériques aux détaillants, hôteliers et autres entreprises pour mieux gérer leurs communications internes avec leurs employés comme les horaires de travail et la formation à distance. American Eagle Outfitters, Aramark, Couche-Tard, Davita Healthcare, Hilton, Shell et Ulta Beauty font notamment partie des entreprises qui utilisent l'application WorkJam.

L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, utilisera ce nouveau financement pour accélérer sa croissance et augmenter ses activités en Europe, Asie du Sud-Est, Amérique latine et aux États-Unis.

«Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à ce prestigieux groupe d'investisseurs alors que nous accélérons notre élan, tout en aidant les entreprises à travers le monde à améliorer la mobilisation, la rétention, la satisfaction et le bien-être de leur main-d'œuvre de première ligne», a déclaré Steven Kramer, président-directeur général de WorkJam par communiqué.

«Le Fonds de solidarité FTQ est heureux de poursuivre son partenariat avec WorkJam dans le cadre de son engagement à créer des milieux de travail sains et axés sur l’humain», a pour sa part indiqué Dany Pelletier, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.