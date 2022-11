Le talon d’Achille des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto affichent une récolte respectable de 25 points en 20 matchs jusqu’ici cette saison, mais ils auraient pu en obtenir davantage, les succès en prolongation se faisant très rares.

La formation de l’instructeur-chef Sheldon Keefe a de nouveau trébuché en période supplémentaire, lundi, quand Anthony Beauvillier a tranché le débat dans un gain de 3 à 2 des Islanders de New York. Conséquemment, les Leafs ont subi la défaite à leurs cinq dernières présences en prolongation; ils ont maintenu un dossier de 1-5 dans les duels décidés au-delà des 60 minutes réglementaires.

Pourtant, avec notamment Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares, les Leafs possèdent les armes requises pour se distinguer à trois contre trois, sur une surface de jeu moins achalandée et favorisant donc les montées en zone adverse. D’ailleurs, ils n’ont pu défier une seule fois le gardien Ilya Sorokin lors de la «quatrième période». Peu importe les raisons à l’origine de leurs problèmes, ils ont l’intention de remédier à la situation.

«Ce n’est pas une tendance idéale pour nous, effectivement. Nous avons discuté du sujet et nous essaierons de nous concentrer là-dessus. Grâce aux types de joueurs que nous avons ici, on a obtenu du succès dans cette facette auparavant, mais cette année, ce n’est pas positif, nonobstant les motifs. Nous travaillerons cela et ferons quelques ajustements en cours de route», a commenté Tavares, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

Une source d’inquiétude

Toutefois, les Leafs sont beaucoup plus préoccupés par l’état du défenseur Morgan Rielly que par leur incapacité à marquer en prolongation. Celui-ci a quitté prématurément la rencontre à cause d’une blessure apparente au genou gauche, résultat d’une collision avec Kyle Palmieri au troisième engagement. Déjà décimé par perte de Jake Muzzin et T.J. Brodie à la ligne bleue, Toronto a placé le nom de Rielly sur la liste des blessés à long terme mardi.

«C’est difficile, car nous manquons déjà des gars et Morgan est très important pour notre club à l’arrière, avait précisé Keefe lundi. Néanmoins, il faut continuer à jouer, c’est ainsi.»

Pour pallier la perte de Rielly, les Leafs ont annoncé le rappel des arrières Victor Mete et Mac Hollowell de leur club-école.

Les Leafs tenteront de prendre leur revanche sur les Devils du New Jersey, qu’ils visiteront mercredi. La plus récente confrontation entre les deux clubs s’est conclue à l’avantage des Diables, vainqueurs au compte de 3 à 2 en prolongation, jeudi. Les hommes de Lindy Ruff voguent sur une série de 13 triomphes.