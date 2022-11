Les grands dévoilements du Salon de l’auto de Los Angeles

Comme le veut la tradition chaque année en novembre, la ville de Los Angeles tenait la semaine dernière son Salon de l’auto.

Bien que ce type d’événement soit en restructuration partout dans le monde, on peut affirmer que l’édition 2022 du Salon de l’auto de Los Angeles a été un franc succès. Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont présenté à tour de rôle les dévoilements les plus importants.

Porsche 911 Dakar

En marge du Salon de l’auto, Porsche a dévoilé la 911 Dakar. Inspirée de la célèbre 911 4X4 qui a remporté la célèbre course du Paris-Dakar en 1984, la nouvelle 911 Dakar propose une allure plus costaude et aventurière que le reste de la gamme.

« Seulement 2500 unités seront fabriquées pour le monde entier pour deux années-modèle [2023 et 2024]. Son prix de départ est de 247 300 $. Seule la transmission PDK est offerte. [...] Esthétiquement, on a droit aux pare-chocs et au capot de la GT3. Elle est surélevée de 500 millimètres, mais elle peut être surélevée jusqu’à 80 millimètres par rapport à une GTS 4 », décrit Antoine Joubert.

Genesis X Concept Convertible

C’est sur le bord de l’océan Pacifique alors que le soleil s’apprêtait à se coucher que Genesis a levé le voile sur la Genesis X Concept Convertible. Étant donné que le constructeur coréen ne luxe n’a divulgué aucun détail technique, les deux animateurs ont notamment commenté la silhouette de la voiture et le positionnement de la marque.

« Genesis se positionne comme un manufacturier de luxe, mais quand on regarde cette nouvelle voiture, on a l’impression d’avoir une Jaguar ou même une Aston Martin sous les yeux. [...] Il pourrait venir concurrencer le coupé Lexus LC bien que l’approche de Genesis soit infiniment plus moderne », laisse savoir Germain Goyer.

Subaru Impreza

En ce qui concerne Subaru, on a profité du Salon de l’auto de Los Angeles pour y dévoiler l’Impreza de sixième génération.

« On ajoute une version 2.5 RS qui aura droit au moteur de 2,5 L. On s’inspire du Crosstrek et on répond à une part de la clientèle qui se plaignait du fait que l’Impreza n’était pas assez puissante. La berline a été éliminée pour ne conserver que la version à hayon », explique Antoine Joubert.

Toyota Prius

C’est à Los Angeles que Toyota dévoilé la Prius de cinquième génération. Celle-ci propose une allure bien différente de sa devancière.

« Toute la gamme de la Prius régulière est équipée des quatre roues motrices, ce qui vient la distinguer de la Corolla hybride. La cylindrée passe de 1,8 à 2,0 L. La puissance est grimpée à 196 chevaux. [...] Toyota a également présenté la Prius Prime dont ‘autonomie sera bonifiée de 50%, ce qui devrait représenter un total d’environ 60 kilomètres en mode tout électrique », mentionne Germain.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question d’Imperium Motors Canada doit changer selon un ordre de la cour et de Jay Leno qui a gravement été brûlé après un incendie dans un garage.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Kia Niro 2023 et BMW X7 2023 récemment mises à l’essai.

Réponses aux questions du public

Les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur les Toyota Corolla Cross hybride, Ford Escape hybride, la recharge de véhicule électrique par temps froid et l’achat d’un Ford Explorer 2014.

