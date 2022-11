Les loyers ont explosé depuis 5 ans dans le Grand Montréal

Une famille sur quatre vit dans un logement qui n’est pas abordable pour elle à Montréal. Pendant ce temps, les loyers ne font que grimper, comme à Saint-Hubert, en banlieue, où ils ont augmenté de 69 % en cinq ans.

Ce ne sont là que quelques-uns des constats tirés d’un rapport qui vient d’être publié par la Fondation du Grand Montréal et Centraide du Grand Montréal en collaboration avec l’Institut du Québec (IDQ).

Pour être abordable, un logement doit coûter moins de 30 % des revenus bruts d’un ménage, ce qui inclut les frais d’électricité.

Dans l’île de Montréal, 29 % des ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement, contre 17 % à Laval et 13 % sur la Rive-Sud.

« L’enjeu d’abordabilité touche principalement les locataires. Le problème va au-delà de la crise du logement. On veut aider les organismes communautaires à cibler leurs actions », explique Emna Braham, directrice générale de l’IDQ.

Entre 2016 et 2021, par exemple, une famille qui a dû déménager d’un appartement de 2 chambres à un autre a vu le loyer monter de 39 % en moyenne.

Ceux qui sont restés au même endroit, en moyenne, ont vu leur loyer augmenter de 20 %.

Rien à louer à plusieurs endroits

L’offre de logement est de plus en plus limitée, ce qui est au cœur de la crise. Le point critique du taux d’inoccupation est 3 %. Dans la grande région de Montréal, c’est exactement où il se situe.

« À Mascouche, il est à 0,1 % et à Carignan, à 0,2 %. Il n’y a carrément pas de logements dans ces villes, et de manière générale, l’enjeu de disponibilité est plus grand en banlieue », constate Mme Braham.

Sur la Rive-Sud de Montréal, Marco Monzon remarque que les choses se détériorent depuis au moins 2018.

« On connaît la solution, il faut plus de logements sociaux. Mais c’est tout un travail de convaincre les élus », dit le directeur général du Comité logement Rive-Sud.

Depuis quatre ans, le nombre d’appels que son équipe et lui reçoivent a bondi de 134 %.

Les locataires demandent aussi de l’aide pour des problèmes plus complexes, « peut-être parce qu’ils sont plus fragilisés et qu’ils sont moins capables de gérer seuls ».

Plus de reprises de logements

Certains vivent du harcèlement de la part des propriétaires, dit-il, alors que le nombre de reprises de logement a beaucoup augmenté.

« On voit même des propriétaires de résidences pour personnes âgées changer la vocation de leur édifice car c’est plus payant de louer à n’importe qui », constate M. Monzon.

Il observe que le problème du logement « s’intensifie » et qu’il n’y a pas de remède miracle.

« Même si on lançait un grand chantier de logements sociaux demain matin, on serait loin de tout régler », dit-il.

Un des premiers gestes devrait être d’instaurer un registre des loyers afin que les locataires sachent exactement combien coûtait un appartement avant qu’il devienne libre.

Situation moins grave à Québec

Dans la région métropolitaine de Québec, la situation des ménages s’est améliorée entre le recensement de 2016 et de 2021.

De 17,8 % des ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement, la proportion a diminué à 14,3 % l’an dernier. Chez les locataires, la baisse est significative : 23,5 % des ménages consacraient 30 % ou plus de leur revenu au logement l’an dernier, alors que c’était 30 % en 2016.

Pendant la même période, le prix moyen d’un logement passait de 796 $ à 905 $ dans la région métropolitaine de Québec.

Le taux de ménages propriétaires a cependant reculé de 3 % depuis 2016, à 58 %.

– Avec la collaboration de Valérie Lesage

LA CRISE DU LOGEMENT EN CHIFFRES

39 %

Hausse du prix moyen d’un appartement inoccupé de 2 chambres en 5 ans à Montréal

0,1 %

Taux d’inoccupation des logements à Mascouche

69 %

Progression des loyers moyens dans l’arrondissement Saint-Hubert de Longueuil, de 2016 à 2021

5 %

Pourcentage des ménages montréalais qui consacrent 80 % et plus de leurs revenus au logement, contre 2 % à Laval et 1 % sur la Rive-Sud

Source : rapport Signes vitaux du Grand Montréal