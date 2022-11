Les Sabres se relancent avec fracas à Montréal

Comme ce fut le cas samedi contre les Flyers de Philadelphie, le Canadien s’est rapidement creusé un fossé de deux buts, mardi à Montréal. Saut que cette fois, les Sabres de Buffalo ont résisté aux assauts du Tricolore, conservant l’avance pour l’emporter 7 à 2.

• À lire aussi: Le Canadien sans Mike Hoffman

• À lire aussi: L’évolution du capitaine

Cette fois, les visiteurs ont inscrit pas moins de trois filets lors des 133 premières secondes du match, gracieuseté de Rasmus Dahlin, J.J. Peterka et Alex Tuch. Malgré un but de Cole Caufield avant même la marque des trois minutes en première période, la troupe de Martin St-Louis n’a jamais été en mesure de se remettre de ce mauvais départ.

Le scénario de samedi ne s'est donc pas reproduit, alors que le Tricolore était revenu de l’arrière pour finalement l’emporter 5 à 4 en fusillade.

Ce départ fulgurant était certainement attendu chez les Sabres, alors que l’équipe s’amenait dans la métropole québécoise avec une vilaine séquence de huit défaites. Elle comptait par ailleurs sur les retours au jeu de Zemgus Girgensons et de Mattias Samuelsson.

Skinner frappe encore

Avant ce match, Jeff Skinner avait totalisé 21 buts et 35 points en 36 matchs en carrière contre le Canadien. L’Américain en a ajouté avec deux buts et cinq points dans la victoire. Il a d’ailleurs nargué le banc du Bleu-Blanc-Rouge après avoir inscrit son septième filet de la saison, à un peu plus de cinq minutes de la fin du match.

Meilleur pointeur de l’équipe, Tage Thompson a lui aussi grandement contribué avec un filet et quatre points.

Jake Allen était le gardien partant pour le Canadien et il a sans contredit connu son pire départ de la saison. Il a cédé sept fois sur 38 lancers, fracassant d’ailleurs son bâton sur sa cage après le septième filet des Sabres.

À l’autre bout, Craig Anderson n’a cédé que deux fois, devant Cole Caufield et Sean Monahan, alors qu’il a été la cible de 31 rondelles.

En bref

Mike Matheson a terminé le match avec un différentiel de -3, le pire de l’équipe. Il disputait seulement un deuxième match cette saison.

Le Canadien pourra rapidement mettre cette rencontre derrière lui puisqu’il sera de retour en action mercredi à Columbus contre les Blue Jackets. Il s’agira certainement d’une semaine éprouvante pour l’équipe puisqu’ils se dirigeront ensuite à Chicago pour un match en après-midi, vendredi contre les Blackhawks.

Les Sabres accueilleront pour leur part les Blues de St. Louis, mercredi.