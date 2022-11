Nouvelle biographie sur Céline Dion: on ne savait pas tout...

Une fois de plus, une nouvelle biographie sur Céline Dion vient de paraître. Dans ce cas-ci, deux auteurs français ont réuni leurs efforts pour accomplir un travail phénoménal de recherche et d’entrevues inédites pour mener à bien leur projet. Ceux qui croyaient tout savoir sur la diva originaire de Charlemagne seront étonnés et agréablement surpris de découvrir de nouvelles facettes de la vie de celle que l’on croyait connaître par cœur.

«Je suis un très grand fan de Céline Dion», concède d’entrée de jeu l’auteur Hervé Tropéa qui a coécrit la nouvelle biographie de Céline avec Laurence Pieau.

Même s’il s’agit de son idole depuis toujours et qu’il n’hésitait jamais à conduire depuis sa résidence de Los Angeles pendant des heures en traversant le désert pour aller la voir en spectacle, il n’en demeure pas moins qu’il a fait un laborieux travail d’enquête et d’entrevues.

Plusieurs proches de Céline ont levé le voile sur la vie de la chanteuse internationale, dont des membres de sa famille, son médecin, des membres de son équipe professionnelle et des journalistes québécois.

«On a fait une demande d’entrevue à Céline pour ce livre qu’elle a malheureusement déclinée», précise Hervé Tropéa qui est journaliste depuis une vingtaine d’années et correspondant à Los Angeles en plus d’avoir collaboré avec plusieurs médias québécois et qui a néanmoins interviewé Céline à plusieurs reprises par le passé.

Le livre qui débute par la nuit où René Angelil est mort fait surgir de grandes émotions. Céline est forte et courageuse, mais également triste, déstabilisée et vulnérable.

La main de fer de René

On comprend que René a mené la carrière de sa protégée avec fermeté et c’est ce qui l’a projeté au sommet de la gloire. Mais derrière l’homme bon et bienveillant, il y a aussi l’homme qui a payé une biographe, Nathalie Jean, avec en partie l’argent de sa poche, pour que le livre ne soit pas publié. Il a fait la même chose lorsqu’il a été accusé de viol, des décisions prises sans toujours consulter Céline. Il dépensait des sommes astronomiques au Casino alors que Céline était souvent en désaccord.

Néanmoins, sa protégée est toujours demeurée debout à ses côtés. Mais c’est cette même fermeté et son côté bluffeur qui ont fait en sorte qu’il a décroché des contrats de disque pour que Céline puisse faire carrière aux États-Unis. Il l’aime et la couvre de bijoux, dont ceux notamment ayant appartenu à Maria Callas.

Avant et après

Chose certaine, on comprend qu’il y aura eu pour Céline, un avant et un après la mort de René qui, à plusieurs égards, aura un impact sur sa vie, sa carrière et sa manière de voir les choses. Celui qui aura été le centre de l’univers de Céline, son agent, son amoureux, son confident, son pilier, son équilibre, le père de ses enfants et plus encore, aura tout fait basculer après sa mort.

«C’est elle le boss maintenant», fait remarquer l’auteur qui ajoute qu’on le voit en faisant des recherches sur ses entreprises, dont Les Productions Feeling, le golf Le Mirage, le restaurant Schwartz et une société immobilière, entre autres.

Si René Angélil avait tout orchestré avant son départ pour que Céline poursuive sa carrière (on pense à son agent Aldo Giampaolo), Céline a préféré faire table rase pour mener sa barque à sa guise.

Céline voulait que René-Charles puisse prendre la relève, mais il a refusé et elle est meurtrie de ce refus. Mais ç’a aurait été tout un empire à gérer pour un jeune homme pas très armé. « Avec 240 millions de disques vendus, 240 Awards remportés, une fortune de plus de 400 millions de dollars, le défi aurait été grand », suggère l’auteur.

Il y avait pourtant une autre personne qui aurait pu prendre les rênes. Cet homme, c’est Vito Luprano qui a fait beaucoup dans la carrière de Céline et qui a été interviewé dans le cadre de ce livre. On en apprend d’ailleurs beaucoup par ses propos. Pourtant, René l’a laissé dans l’ombre, comme s’il y avait une pointe de jalousie entre eux.

Aujourd’hui, Céline mène une vie recluse. Il y a eu la pandémie certes, mais depuis que sa santé s’est dégradée, elle est fermée comme une coquille. On apprend notamment que sa sœur Claudette, qui est souvent celle qui répond aux médias au nom de Céline, n’a pas vu sa sœur cadette depuis plus de deux ans.

Sa santé

Hervé Tropéa a aussi eu la chance de s’entretenir avec l’un de ses médecins. « J’ai été le premier surpris qu’il m’accorde une entrevue et qu’il nous confie autant d’information sur la santé de Céline », indique l’auteur.

Cet homme c’est le brillant Dr Jean Abitbol ORL et phoniatre, spécialiste des cordes vocales reconnu mondialement. Non seulement il s’occupe de Céline depuis plus de 20 ans, mais il s’est aussi occupé de plusieurs célébrités, dont Mick Jagger et Beyoncé. Céline souffre du syndrome du globus.

« C’est un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes », explique le spécialiste. « C’est un faux syndrome et sa réaction est un stress psychosomatique. »

Les problèmes de spasmes musculaires de Céline remontent aussi loin que ses débuts sur la scène inclinée du Caesars Palace. Le stress n’arrange rien. Pourtant depuis des années Céline fait tout ce qu’on lui recommande de faire pour protéger sa voix, comme se méfier de la climatisation, contrôler le taux d’humidité là où elle vit dans le désert, éviter l’alcool et éviter de respirer des fleurs très odorantes. On se souvient tous des jours où elle s’oblige d’observer le silence.

À la question qui brûle les lèvres de tous ses fans à savoir si Céline remontera sur scène. Rien n’est moins sûr.

À la lumière des propos recueillis, Hervé Tropéa a son idée sur la suite des choses. « Je crois que Céline va revenir, mais différemment. Sa santé ne lui permettra plus de grandes tournées, mais avec son nouveau film qui devrait voir le jour bientôt, je crois qu’il s’agit là d’un rêve inassouvi et que le futur lui permettra de se tourner davantage vers le 7e art», conclut l’auteur.

Celine Dion: La vraie histoire

Les secrets d’une idole fragile

Photo courtoisie

Laurence Pieau et Hervé Tropéa

Les Éditions Robert Laffont

268 pages

Selon son site officiel, la tournée mondiale Courage de Céline lancée en 2019, qui a été depuis reportée à de multiples reprises, devrait reprendre en févier 2023.

Photo courtoisie, Gilles Toucas

Hervé Tropéa est également coauteur des livres Dr House au Scalpel et Paroles d’Experts.