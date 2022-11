Pierre Brassard dans le spectacle Revue et corrigée: «c’est un cirque débile, j’adore!»

« Je ne vais pas y aller à moitié, je me jette! », affirme Pierre Brassard qui, pour la toute première fois, fait partie de la distribution du spectacle de fin d’année Revue et corrigée. Présenté sur les planches du Théâtre du Rideau Vert à partir de mardi soir et jusqu’au 7 janvier prochain, ce spectacle est aussi une première expérience de travail avec la grande Denise Filiatrault pour l’humoriste ayant accumulé 35 ans de carrière.

« Je m’attendais à ce que ce soit impliquant, mais pas à ce point-là, explique Pierre Brassard entre deux répétitions du spectacle 20220 revue et corrigée. C’est de l’art vivant, ce n’est pas un sketch pour la télé. C’est beaucoup de travail. On pratique en ce moment toute la mécanique des changements de costumes en coulisses. C’est un cirque débile, j’adore! »

C’est la première fois que l’humoriste et comédien de 56 ans prend part à ce spectacle en tant que participant. Car ce spectacle, il l’a vu à de nombreuses reprises en tant que spectateur. Heureusement, il peut bénéficier de l’expérience du comédien Marc St-Martin qui fait partie du spectacle depuis 17 ans.

« Vivre une vraie première sur scène, c’est la première fois, se réjouit le membre du défunt groupe humoristique Les bleu poudre qui était très populaire dans les années 90. C’est aussi très différent d’un Bye Bye, car c’est en direct, c’est de l’art vivant, si un se mêle, l’autre va essayer de le sauver. »

Photo courtoisie, François Laplante

Le chroniqueur à La journée (est encore jeune) (il y est le vendredi à 13h), décrit le projet Revue et corrigée comme un beau défi, un party et une expérience qui le fait sentir vivant. Il se félicite d’ailleurs d’avoir accepté l’invitation du théâtre « assez rapidement », après n’avoir pris qu’un petit moment pour y réfléchir. La chanteuse et comédienne Véronique Claveau - qui a souvent pris part à ce spectacle et avec qui il a joué dans le Bye Bye - lui a aussi parlé de l’imposant et long processus de création derrière ce projet.

« J’ai plongé et je me suis rendu compte que j’aime le travail d’équipe et la camaraderie qui s’installe, confie l’artiste qui partage la scène avec Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon, Benoit Paquette et Marc St-Martin. Je ventile assez facilement mon état. J’écoute les camarades aussi et je me rends compte que ça détend les autres. Puis, avoir la chance de côtoyer Denise Filiatrault (la directrice artistique), je peux cocher cela dans ma carrière. Je trippe beaucoup! »

Le comique à la barre de Pouvez-vous répéter la question à la radio de Radio-Canada, vante aussi le travail colossal des équipes derrière le rideau, tant aux costumes avec les habilleuses, qu’aux perruques, à la technique et aux accessoires.

Autres projets

On verra Pierre Brassard à l’hiver 2023 à la « coanimation » du magazine documentaire Autonome à Télé-Québec en compagnie de Simon Boulerice et de Rose-Aimée T. Morin. « Sans même détenir les compétences élémentaires, ils prennent la route du savoir-faire responsable », peut-on lire comme description de l’émission. Sa quête? Apprendre à faire à manger dans ce qu’il y a de plus basique, écoresponsable et d’autonome en compagnie d’un expert.

« Ce n’est pas une coanimation qui parle à la caméra, plutôt des étapes et des épreuves que nous surmontons dans un chalet qui est un lieu de référence et d’expérimentation devant une caméra qui a un œil documentaire », précise Pierre Brassard.