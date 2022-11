DUROCHER, Chantal



À L'Assomption, le 18 novembre 2022, à l'âge de 58 ans est décédée Mme Chantal Durocher, épouse de M. Paul Robitaille.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Vincent Robitaille (Stéphanie Thibault) et Claudia Robitaille (Martin Gamsby), ses petites-filles Léanne Gamsby, Elisabeth Robitaille et Elia Gamsby, ses frères et soeurs Suzanne, Pierre (Julie Farley) et Lucie, ses neveux et nièces Rachel Sauvageau (Léandre Duval), Julie Durocher (Martin Gaudreault) et Mathieu Durocher ainsi que leurs enfants de nombreux amis et amies.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale samedi 26 novembre de 12h à 16h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Des dons pour la Fondation Martin Matte seraient appréciés.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe d'infirmières et de préposées aux bénéficiaires ainsi que les bénévoles du 6e étage du CHSLD de L'Assomption pour leurs soins exemplaires, leur grand dévouement et leur professionnalisme.