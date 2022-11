MATHE (née PILON), Lyse



À Montréal, le 10 novembre 2022, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Lyse Pilon, épouse de feu M. Jean-Claude Mathe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard et France et ceux qu'elle considérait comme ses petits-enfants Marie-Claude et Pier-Luc, sa soeur Yolande ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréal,le dimanche 27 novembre de 13h à 15h. Une cérémonie en la chapelle suivra.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer Canada.