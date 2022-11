LALONDE, Jean



De Saint-Calixte, le 11 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean Lalonde, époux de feu Mme Claudette Jeanson.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Gaétan), Claude (Peter), feu Jean, Martin, Jean-Pierre, ses petits-enfants, Mathieu, Jessica, Maxime, Tyna, Sarah, Nadia, William et Benjamin, ses arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 novembre de 10h à 17h et le lundi 28 novembre dès 9h au complexe funéraire :147, BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Eustache au 123 rue Saint-Louis, Saint-Eustache, le lundi 28 novembre à 11h et de là, au cimetière de Lachine.