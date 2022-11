DESROSIERS, Claire

(née LANE)



À Laval, le 11 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Claire Lane, épouse de feu M. Fleurimond Desrosiers.Précédée de son fils Daniel, elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon (Roger), Sylvain (Lucie) et Linda (Alain), ses 5 petits-enfants, Marie-Pier, Mathieu, Karl, Josiane et Maxime, ainsi que ses 6 arrière- petits-enfants, Noam, Marilou, Abie, Océane, Éloi et Mélodie, sa soeur Jeannine (feu Roch), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 28 novembre de 14h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même lundi, à 17h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD De la Rive pour leurs bons soins.