BIGRAS, Jacques



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Bigras, survenu le 24 octobre 2022, à l'âge de 91 ans.Outre son épouse Françoise Debien, il laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Claude Erazola), Daniel, Carole, Diane (Michel Roy) et Manon (Alain Massé), ses petits-enfants, Marie-Lyne, David, Gabrielle, Alexandra et Mathilde ainsi que ses arrière-petits-enfants, Louis, Eliott, Arno, Finley et Arthur. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère, Jeanne, André et Denise, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera le jeudi 1er décembre 2022, de 14h à 18h, afin de lui rendre hommage et célébrer sa vie au complexeL'exposition sera suivie d'une cérémonie à la chapelle. Les cendres seront enterrées à une date qui sera confirmée ultérieurement.