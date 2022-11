HOUDE, Céline



Le 13 novembre 2022 est décédée à Montréal, Céline Houde à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Richard (Linda), Daniel, Christian, Stéphane et Sylvie, sa petite-fille Isabelle, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs.