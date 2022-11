CYR, Pierre



C'est avec une grande tristesse que la famille de M. Pierre Cyr annonce son décès. Pierre s'est éteint paisiblement dans la soirée du 18 novembre 2022 à l'âge de 68 ans entouré de ses proches.Il laisse dans le deuil son épouse Liane, ses enfants: Nathalie (Corey) et Jean-Philippe (Dominique), ses petits-enfants: Alexanne, Joannie, Ethan et Jayden ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est allé rejoindre son épouse feu Francine Gauthier.La famille recevra les condoléances le mardi 29 novembre de 9h à 12h et de 14h à 19h au :418, BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREUn hommage lui sera rendu à 18h45 au même endroit.