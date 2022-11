ROSS ALLIE, Thérèse



À Montréal, le 10 novembre 2022 à l'âge de 98 ans est décédée Madame Thérèse Ross Allie, épouse de feu Laurent Allie.Elle laisse dans le deuil ses enfants André et Diane (Jean-Pierre) ainsi que des parents et amis.Merci à l'organisme Le Temps d'une Pause à Montréal pour leur écoute et leur soutien durant cette dernière année ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Jean-Talon qui a veillé à son bien-être lors de ses derniers jours.Si vous le désirez, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'organisme Le Temps d'une Pause rue Jarry à Montréal, ou à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon.Aucune cérémonie n'aura lieu.Vos messages de condoléances peuvent être transmis via le site web: