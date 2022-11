THEMENS, Margot

(née Marguerite Viau)



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 17 novembre 2022 s'est éteinte Margot Themens (née Marguerite Viau) à l'âge de 93 ans.Précédée dans la mort par ses parents Charles-Edouard Viau et Agnès Brière, sa soeur Aline, son frère Jean-Claude (feu Simone Wolfe), sa soeur Jacqueline (feu Paul-Émile Grenier) et le père de ses enfants, Claude Themens.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Ronald Autotte), son petit-fils Simon et ses arrière-petites-filles Amandine et Clémence, ses fils Normand et Michel, ses soeurs Gisèle (feu Gaston Bertrand), Claudette (Roland Charbonneau) et Monique (André Charbonneau), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 novembre à 13h à la Cathédrale de Saint-Jérôme suivi des funérailles à 13h30, une inhumation aura lieu le jour même au cimetière de Saint-Jérôme après la cérémonie.La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence et du 8e étage-Sud de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète-Québec ou à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.Elle a été confiée au soin de la :