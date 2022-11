«Ça finit bien la semaine»: l'émission soulignera son 300e épisode en grand

L'émission «Ça finit bien la semaine» célébrera en grande pompe sa 300e, vendredi.

Pour l’occasion, José Gaudet, Isabelle Racicot et Mélanie Maynard rendront visite à Julie et Jean-Michel. On peut s’attendre à des confidences, mais aussi à leurs meilleurs comme à leurs pires souvenirs qui leur restent de leur animation du rendez-vous hebdomadaire.

Guy A. Lepage sera aussi de passage sur le plateau, où il se remémorera des moments marquants de sa carrière, et finalement, Sam Breton se mesurera à la chaise des supplices.

Le 300e épisode de «Ça finit bien la semaine» sera présenté ce vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.