LUSSIER, Richard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Lussier, de St-Lambert, à l'âge de 80 ans. Il est décédé à l'Hôpital Charles-Lemoyne le 12 novembre 2022, entouré de sa soeur et de ses trois nièces. Il était le fils de feu Henri Lussier et de feu Germaine (Beaudoin) Lussier.Il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Lussier) Tardif (feu André Tardif), ses trois nièces Élaine Tardif (François), Jocelyne Tardif (Michel) et Christiane Tardif (Philippe), ses arrière-neveux/nièce Éric (Alissa), Jonathan et Malorie, ses arrière-neveux/nièces par alliance, de nombreux cousins et amis, ainsi que son chat Théo.Un merci particulier à ses fidèles amis ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leurs excellents soins au cours des dernières années.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune exposition ni cérémonie. Une messe sera célébrée en son honneur le dimanche 5 mars 2023 à l'Église Catholique St-Lambert au 41 Ave Lorne, St-Lambert, Qc.Ceux qui le désirent peuvent faire un don aux organismes suivant: Coeur + AVC ou Cancer colorectal Canada.www.colorectalcancercanada.com/fr/La direction funéraire a été confiée à: