LACOMBE, Micheline



Le vendredi 11 novembre 2022, Micheline Lacombe, épouse en premières noces de Georges Dandonneau et en secondes noces de feu Rosario Lamoureux, nous a quittés en douceur entourée de ceux qu'elle aimait. Son sourire restera inoubliable.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda, son garçon Daniel (Susanne Miller), ses soeurs Nicole (feu Guy Beauchamp) et Diane (Jean Guy Landry), ses neveux et nièces, toute la famille Lamoureux et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi, 3 décembre 2022, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,de 12h à 15h, suivra une célébration à la chapelle du complexe, de 15h à 16h. À compter de 16h, un goûter sera servi où tous sont cordialement invités.Merci aux préposées de la Maison D'Émilie d'avoir été là pour elle.Un merci en particulier à Hanane de m'avoir si souvent sécurisé du bien-être de ma mère, je t'en suis reconnaissante. Linda