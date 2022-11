FAUCHER, Benoit



À Boucherville, le 14 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Benoit Faucher, époux de Pauline Genest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lyne (Michel-André) et Isabelle (Dave), ses petits-enfants Maude, Audrey, Justine et Simon, ses frères et soeurs : Albey (feu Claudette), feu Jeanne-Mance (Gérard), Jacqueline (Robert), Colette (feu Jean-Guy), Gilbert (Louise) et Claude (Louise), sa belle-famille : Denise (feu René), Noëlla, Diane (Raymond), feu Louise (Paul) et Lorraine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 décembre 2022 de 19h00 à 21h00 et le samedi 3 décembre 2022 de 10h00 à 13h00 au complexe funéraire :Des funérailles suivront à l'Église Ste-Famille à 14h00, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille tient à remercier le personnel de la Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.