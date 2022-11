Pénurie dans les pharmacies: des médicaments pour enfants bientôt disponibles

Même si certaines tablettes sont encore dégarnies à certains endroits, le stress de certains parents pourrait sous peu baisser d’un cran, car les pharmacies du Québec devraient recevoir plusieurs bouteilles de Tylenol pour enfant dans les prochains jours.

« Ça rentre en petite quantité encore. Pour le Tylenol, on est obligé de le faire faire dans un laboratoire à l’extérieur. Selon l’Ordre des pharmaciens, ça devrait arriver chez les grossistes à la fin de la semaine, pour une livraison la semaine prochaine », affirme Christian Beaulieu, propriétaire de deux pharmacies Familiprix à Saint-Raphaël et Saint-Michel-de-Bellechasse, en Chaudière-Appalaches.

À Saint-Lambert, le Tylenol pour enfants était disponible, mais les autres produits demeuraient introuvables ou presque.

À Option Santé, à Charlesbourg, la limite était de deux par personne pour maintenir un stock minimal.

À Montréal, une seule pharmacie sur huit et une succursale Uniprix disposaient d’une petite quantité sur demande en laboratoire.

La demande est également très forte en milieu hospitalier avec un nombre record d’enfants sur les étages de pédiatrie.

« Ça rentre au compte-gouttes et on ne sait jamais quand on va en avoir, a expliqué Ginette, assistante-gérante d’une pharmacie Jean Coutu sur la rue Jarry. Quand on en a, on en met sur les tablettes et aussitôt mis, aussitôt partis. »

Des trucs

Face à cette pénurie, plusieurs pharmaciens ont montré aux parents comment l’acétaminophène peut être donné aux enfants en toute sécurité selon leur poids.

L’attente tire toutefois à sa fin, selon Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

« Il y a des arrivages périodiques, mais ce n’est pas une période avec beaucoup de livraisons et la demande demeure très forte. Les produits arriveront vendredi chez les grossistes et lundi ou mardi dans les pharmacies. On parle de 250 000 bouteilles. C’est respectable comme bolus pour donner de l’air et contrecarrer le sentiment d’anxiété de la population. Avec ce qui va arriver de l’Australie par après, tout ça va aider beaucoup la situation actuelle », a-t-il répondu.

En effet, les pharmacies du Québec recevront d’ici deux semaines 250 000 bouteilles de Tylenol pour enfant en format 120 ml à saveur de raisin.

Le Québec recevra une deuxième livraison de 250 000 bouteilles de Tylenol pour enfant, cette fois à saveur de cerise, en décembre.

La distribution des stocks, provenant d’usines américaines, se fera en fonction des quantités historiques distribuées dans chacune des pharmacies par le passé, afin de répondre aux besoins de la population.

Un peu de patience

« Les premières livraisons de cette importation spéciale sont prévues ces jours-ci, mais les fabricants nous approvisionnent encore, au double du volume historique. L’objectif est d’avoir une offre supérieure à la demande », mentionne aussi Hugues Mousseau, directeur général de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

– Avec Olivier Faucher, Le Journal de Montréal

Récemment, Santé Canada a obtenu une garantie d’approvisionnement pour l’importation « massive » de médicaments contenant de l’acétaminophène pour enfants afin d’aider les pharmacies dans tout le pays.