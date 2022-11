VEILLEUX, Abbé Gérald, p.m.é.



M. l'abbé Gérald Veilleux, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Lima au Pérou, le 18 novembre 2022, à l'âge de 77 ans et 4 mois.Né à Beauceville le 4 juillet 1945, il était le fils de Dominique Veilleux et de Candide Lessard. Il a fait ses études secondaires au Collège Bourget de Rigaud et ses études théologiques au Séminaire des Missions-Etrangères et à l'Université de Montréal. Ordonné prêtre le 2 juin 1974, il est parti pour le Pérou le 24 juin de la même année où il travailla comme missionnaire jusqu'en 2022. Au Canada, il travailla à l'animation missionnaire à Pont-Viau de 1983 à 1986.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Léandre (Lisette Laprade), André (Jayanty), Jocelyn (Brigitte Fournier), sa soeur Gervaise (Alain Cadieux), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Ses funérailles ont eu lieu lundi 21 novembre, à 8h30, à la Cathédrale de Pucallpa, présidées par Mgr Augusto Martín Quijano Rodríguez, S.D.B., Vicaire Apostolique de Pucallpa, suivies de son inhumation au cimetière de Pucallpa.Une messe commémorative aura lieu le samedi 26 novembre à 14h, à la :DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES180 PLACE JUGE-DESNOYERSLAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4Tél. 450-667-4190; Téléc. 450-667-4194Courriel : smepq@smelaval.orgWeb : https://www.smelaval.org