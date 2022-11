Elon Musk trouve des t-shirts «woke» chez Twitter et s’en moque

Dans une vidéo vue plus de 10,4 millions de fois déjà, le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, dévoile des piles de t-shirts portant la mention «stay woke», qui étaient cachés dans un placard «secret».

C’est bien connu, Elon Musk n’aime pas le mouvement «woke». Il a même déjà dit qu’«à moins de le stopper, le virus mental woke va détruire la civilisation et l’humanité ne pourra jamais atteindre la planète Mars». Il a aussi déjà tweeté que le wokisme «rend Netflix pas regardable» (unwatchable).

Quelle ne fut pas sa surprise alors de découvrir, dans des armoires au siège social de Twitter, des piles de t-shirts portant la mention «stay woke» (restez éveillé).

Found in closet at Twitter HQ fr 🤣🤣 pic.twitter.com/3xSI3KvvHk — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

10,4 millions de vues

L'homme le plus riche du monde a alors publié mardi soir une vidéo de lui brandissant l'un de ces t-shirts. La vidéo avait déjà été vu 10,4 millions de fois au moment d’écrire ces lignes.

«Trouvé dans un placard au siège de Twitter fr», a mentionné Musk dans une publication sur Twitter, ajoutant deux émojis rieurs au message. L’abréviation «fr» signifie «pour de vrai» (for real). Dans la vidéo, on entend une personne qui rit aux côtés de Musk, tout en parlant d’un «placard secret».

AFP

Qu’est-ce que le wokisme?

Le wokisme est un courant de pensée qui dénonce les injustices et discriminations, selon le dictionnaire Robert. Le terme woke signifie «éveillé». Si le but était à l’origine de dénoncer les injustices sociales, le mouvement s’est élargi et une version plus radicale prône maintenant la rectitude politique et la censure.

Le terme «woke» est désormais utilisé par des personnalités à droite sur l’échiquier politique pour se moquer des causes dites «progressistes».

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait lui-même porté un de ces t-shirts en 2016.

Rappelons qu’Elon Musk doit se démener pour garder à flot le réseau social Twitter, qu’il a acheté pour 44 milliards de dollars américains. Après avoir licencié la moitié des employés, Musk veut maintenant changer la culture de l’entreprise.