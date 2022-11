DUBÉ, Nicole



Nous avons le regret de vous annoncer le décès, à Montréal, le 31 octobre 2022 de Mme Nicole Dubé, fille de feu Jacqueline Dubé (née Julien) et de feu Fernand Dubé.Elle laisse dans le deuil son tendre ami Jean-Pierre Jourdain, les fils de ce dernier Patrick et Éric Jourdain, leurs conjointes et enfants.Sont aussi dans le deuil ses proches cousins et cousines: France Desrosiers (feu Jean-Charles Julien), Denise Julien (Raymond Beaulieu), Carole Di Palma (feu Robert Julien), leurs enfants et petits-enfants, de même que de nombreux autres cousins, cousines, amis et amies.La famille remercie le personnel de la Résidence Anjou sur le Lac, Anjou Qc, ainsi que les résidents pour toute l'attention qui lui fut apportée durant son séjour.Parents et amis seront les bienvenus pour un dernier adieu au :3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, HIW 1P2le dimanche 27 novembre 2022 à partir de 13h00 suivi d'une cérémonie à 14h30.