BLAIN-DURAND, Eliane



Le 14 novembre 2022 est décédée Eliane Blain-Durand (née Durand) à l'âge de 55 ans.Elle laisse dans le deuil son épouse Ingrid Gilissen, sa mère Ghislaine Blain, ses soeurs Josée Durand (Eric Letendre) et Isabelle Durand (Yves Fortin), son beau-père Joseph Gilissen qui est décédé ainsi que sa belle-mère Wilhemina Notermans, de nombreux neveux et nièce, petit-neveu et petites-nièces, Marilyn Laplante (Keven Tremblay-Tom) ainsi que sa famille.Ayant oeuvré au théâtre, en musique, en arts visuels et en enseignement, Eliane a aussi été de l'exécutif de l'Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN) pendant de longues années. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux, nombreuses ami(e)s et camarades.Un grand merci au service d'oncologie du CHUM et au personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les soins attentionnés.La famille et la belle-famille recevront vos condoléances au:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V1E7514 342-8000le vendredi 25 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h et aussi le samedi 26 novembre 2022 de 12h30 à 13h30, tandis que les funérailles auront lieu le samedi 26 novembre 2022 à 14h00 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois (450 467-1710) où Eliane a eu le privilège et le bonheur de résider pendant exactement 9 semaines. Vous pouvez aussi faire un don à l'Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN) (450 654-8279), Eliane ayant fait partie de l'exécutif pendant de longues années.