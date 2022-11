LOMBARDI, Vanda (née Pardi)



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Vanda Lombardi (née Pardi), à Montréal, le mercredi, 9 novembre 2022, à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Émiliano Lombardi, ses enfants, Roberto (Lucy Sancho), Anna Maria (Richard Dulude), ses petits-enfants, Elena, Stefania (David Dutil), Audrey-Ann (Vincent Perreault), Serena, ses arrière-petits-enfants, Kevin, Lucca, Stella et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien à Montréal,le dimanche, 27 novembre 2022, entre 14h et 17h, suivra une cérémonie en chapelle de 17h à 17h30.La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Angélica, pour leur dévouement et leur soutien.