Grand Marché: 75 % plus cher qu'ailleurs, mais, non, 6 pommes n'y coûtent pas 12 $

Non, six pommes ne coûtent pas 12 $ au Grand Marché de Québec, comme l’a soutenu la conseillère municipale Jackie Smith, mais le coût d’un panier de 10 aliments est 75 % plus cher qu’au supermarché.

Le lendemain de la déclaration de la cheffe de Transition Québec, Le Journal s’est rendu sur le terrain afin de comparer le coût des produits.

Pour 13 $, on peut obtenir un sac de 11 grosses pommes de qualité supérieure. Nous avons même pu trouver un sac de très belles pommes à cuisson pour 5 $.

Bonne joueuse, Mme Smith a admis qu’elle avait un peu exagéré et ne s’est pas fait prier pour acheter 11 grosses pommes à 13 $ lors de la visite qu’elle a faite au marché en compagnie du Journal.

Habituée des lieux, la conseillère de Limoilou affirme que les produits qu’elle préfère sont difficiles à trouver ailleurs.

« Je me suis trompée, a-t-elle mentionné précisant sa pensée. J’adore l’endroit et je viens souvent, ce n’est pas conçu pour faire son épicerie, mais pour avoir une expérience. »

Ses propos sont corroborés par une intervenante de l’Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEF), qui convient que pour les familles du quartier qui gèrent un budget serré, le Grand Marché n’est pas une option économique.

« Faire son épicerie au Grand Marché, je pense qu’il faudrait avoir un travail d’ambassadeur pour nourrir sa famille de huit », a imagé Francine Hamel.

Photo louis Deschênes

Des écarts marqués

Le Journal a choisi 10 aliments qui se retrouvent régulièrement dans le panier d’épicerie et a comparé les prix au Grand Marché de Québec (GMQ) avec ceux d’un supermarché à proximité, soit le Maxi.

Résultat des courses : une facture totale de 88,94 $ au GMQ comparativement à 50,54 $ au Maxi pour des produits et des quantités semblables.

Au Maxi, les rabais vedettes de la semaine permettent de se procurer un sac de carottes et un sac d’oignons en bas de 2 $ alors que pour les deux mêmes sacs il a fallu débourser 9 $ au Grand Marché.

Les exemples sont aussi frappants dans les départements de charcuterie et de poissonnerie.

Un paquet de six saucisses italiennes est vendu 17,35 $ au GMQ comparativement à 5,99 $ chez Maxi. Un petit filet de saumon a été payé 12,16 $ au GMQ contre 5 $ à l’épicerie.

Produits de qualité

Les commerçants du Grand Marché insistent sur le fait que la qualité des produits explique en bonne partie l’écart de prix.

« Ce n’est pas la chasse aux aubaines [...] Ce sont des produits uniques de nos producteurs locaux », a dit Steve Ross, directeur général du Grand Marché.

La gérante de la laiterie Charlevoix, Amélie Tendland, est montée aux barricades pour défendre le Grand Marché de Québec.

Elle a déploré la mauvaise presse des derniers jours concernant les ratés du Grand Marché — qui a reçu une nouvelle aide financière de la Ville de Québec — et le coût élevé des produits.

« Ce n’est pas vrai que tout est cher. À qualité égale, on est souvent moins chers. Moi, mon fromage est moins cher qu’à l’épicerie », remarque-t-elle.

En effet, lors de notre exercice, le prix d’un brie acheté au Grand Marché était moins élevé qu’au Maxi.

De petites entreprises

Elle rappelle que la très grande majorité des commerçants sont de petites entreprises agroalimentaires de la région de Québec et non des multinationales.

« On parle de produits québécois faits de façon artisanale, c’est un peu comme un vin de dépanneur et un vin de SAQ, la qualité se paie aussi », a-t-elle conclu.

Le Journal a offert les denrées achetées hier dans le cadre de ce reportage à La Bouchée généreuse, une banque alimentaire située à proximité du Grand Marché.

Comparaison des prix

6 lb pommes

Maxi: 7,00 $

7,00 $ Grand Marché: 13,00 $

6 bananes bio

Maxi: 2,28 $

2,28 $ Grand Marché: 3,79 $

3 lb carottes

Maxi: 0,95 $

0,95 $ Grand Marché: 5,00 $

1 sac d’oignons

Maxi: 0,95 $

0,95 $ Grand Marché: 4,00 $

4 tomates

Maxi: 6,69 $

6,69 $ Grand Marché: 3,98 $

1 pain (ménage)

Maxi: 3,00 $

3,00 $ Grand Marché: 4,95 $

6 saucisses italiennes

Maxi: 5,99 $

5,99 $ Grand Marché: 17,35 $

1 fromage brie

Maxi: 7,69 $

7,69 $ Grand Marché: 7,46 $

1 filet de saumon

Maxi: 5,00 $

5,00 $ Grand Marché: 12,16 $

1 quiche

Maxi: 10,99 $

10,99 $ Grand Marché: 17,25 $

Total

Maxi: 50,54 $

50,54 $ Grand Marché: 88,94 $