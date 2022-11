«Je voyais bien la rondelle, David aussi» – Samuel Montembeault

Samuel Montembeault a été la bougie d’allumage de l’équipe grâce à sa soirée de 30 arrêts.

« J’ai fait des arrêts, mais nous avons mieux joué dès le départ. Je voyais bien la rondelle, David [Savard] aussi. Je pense qu’il a autant d’arrêts que moi [mercredi] soir. »

– Samuel Montembeault

On retiendra surtout les deux échappées qu’il a stoppées coup sur coup en début de deuxième période.

Photo AFP

« Deux échappées de suite, c’était bizarre. Oui, j’ai donné du rythme à l’équipe. Mais quand les gars marquent un but, ça me donne confiance aussi, et quand un gars bloque un tir, ça donne de l’énergie. C’est un sport d’équipe. »

– Samuel Montembeault

David Savard excelle quand vient le temps de bloquer des tirs. Il a vu son travail être récompensé en marquant un but.

Photo AFP

« On va se le dire, c’était un but un peu chanceux. J’étais à la bonne place au bon moment. Mais c’est quand même toujours plaisant de bien jouer contre son ancienne équipe. »

– David Savard

Arber Xhekaj semble faire partie de la rotation des arrières qui sauteront leur tour de temps à autre. Le jeune défenseur n’en fait pas de cas. Et il a très bien répondu en marquant son troisième but.

Photo AFP

« Nous sommes huit défenseurs en santé. Je n’en fais pas une affaire personnelle. Je suis jeune et j’apprends encore. Je voulais juste bien jouer ce soir. J’ai décoché un tir, la rondelle est entrée. C’était un bon feeling. »

– Arber Xhekaj