Les Prix de la danse de Montréal dévoilent ses lauréats 2022

La chorégraphe Catherine Gaudet est repartie avec les grands honneurs mardi soir, lors des 12e Prix de la danse de Montréal (PDM) à l’Espace Marie Chouinard.

Soulignant son effervescence, le jury a décerné à la créatrice le Grand Prix de la danse de Montréal 2022. La chorégraphe a présenté cette année trois de ses œuvres dans la métropole, soit «Les jolies choses», dans le cadre du FTA ; «Se dissoudre», à l’Agora de la danse ; et «L’affadissement du merveilleux». Le jury a par ailleurs salué le travail de l’artiste «qui approfondit ses liens à l’autre et à l’art en les magnifiant dans des œuvres généreuses et percutantes».

Animée par Anik Bissonnette, directrice artistique de l’École supérieure de ballet du Québec, la cérémonie était présentée pour la première fois en personne depuis la pandémie.

Cette année, neuf prix ont été remis, dont un nouveau: le prix Étincelle, remis à la chorégraphe Priscilla Guy, qui a été créé en l’honneur du regretté danseur, chorégraphe et directeur artistique Pierre-Paul Savoie.

Parmi les autres gagnants.es de la soirée, Mélanie Demers a reçu, pour la deuxième fois, le prix de la meilleure œuvre chorégraphique, cette fois pour «Confession publique», tandis qu’Angélique Wilkie et Paul Chambers ont respectivement reçu les prix d’interprète et de révélation de l’année.

Le Prix pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse a été remis à l’artiste pluridisciplinaire Claudia Chan Tak et le Prix Ethel Bruneau a été décerné à Ginelle Chagnon. Lucie Boissinot, directrice artistique et des études de l’École de danse contemporaine de Montréal pendant 18 ans, s’est quant à elle mérité un prix pour sa contribution exceptionnelle.

Les lauréats ont également pu mettre la main sur des bourses en argent allant de 25 000 $ à 5000 $.