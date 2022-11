Qatar 2022: à Doha pour leurs gars

DOHA, Qatar | Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, et son directeur sportif, Olivier Renard, sont au Mondial afin de voir deux matchs de leurs protégés avec l’équipe du Canada.

Le Journal a un peu provoqué le hasard et est allé les rencontrer à la Maison du soccer du Canada, un espace temporaire aménagé dans un hôtel pour réunir les partisans la veille et les jours de matchs.

C’est le genre d’endroit où la bière coule à flots sur le bord de la piscine, où il y a un chansonnier qui entonne des airs du terroir et où on sert de la poutine.

Le ton était donc donné pour une entrevue à saveur légèrement patriotique, même s’il a surtout été question des six représentants montréalais au sein de l’effectif de l’unifolié.

« On voulait venir encourager nos six joueurs qui sont ici et soutenir le Canada », a mentionné Gervais.

« J’ai vu les six joueurs, ils ont travaillé tellement fort toute l’année pour pouvoir entrer dans l’équipe, le mérite leur revient », a-t-il poursuivi.

Fierté

Le contingent comprend Samuel Piette, Ismaël Koné, James Pantemis, Alistair Johnston, Kamal Miller et Joel Waterman. Renard, originaire de la Belgique, a recruté la plupart d’entre eux.

« Sans parler de mon travail à moi, j’ai une fierté différente parce que pour chaque joueur présent ici, ce sont presque six projets différents.

« Sam faisait déjà partie de l’équipe nationale, Alistair Johnston a continué de grandir pour devenir un joueur essentiel, Kamal Miller ne jouait pas beaucoup à Orlando [en MLS] et il est devenu un titulaire de l’équipe nationale.

« Ismaël Koné vient des rues de Montréal, il y a encore un an d’ici. »

Pour Gervais, qui a représenté la feuille d’érable entre 2004 et 2008, c’est l’aboutissement d’une sorte de rêve.

« C’est sûr qu’il y a eu des années plus difficiles avec l’équipe canadienne, mais maintenant ils [les joueurs] croient en eux. Le déclic est arrivé dans les deux ou trois dernières années et c’est ce qui nous manquait.

« Dans les années où je jouais, on avait de bonnes équipes et de bons joueurs individuels. Mais si je regarde ça de façon très honnête, est-ce qu’on croyait qu’on pouvait un jour se qualifier à la Coupe du monde ? C’est difficile à dire. »

Attachement particulier

Et en plus des six joueurs du Bleu-Blanc-Noir, il y a dans cette équipe des gens qu’il aime et qu’il a côtoyés comme joueur.

« J’ai un grand attachement à l’équipe actuelle. Au-delà des six joueurs que nous avons, il y a Mauro Biello et Jason DeVos qui sont des adjoints, qui sont d’anciens coéquipiers, et il y a Atiba Hutchinson, le capitaine, avec qui j’ai joué. »