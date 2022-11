Qatar 2022: la vie est... belge!

La Belgique a eu chaud face au Canada et pas juste sur le terrain au Qatar. À Québec, les Belges rassemblés ont accueilli avec un mélange de bonheur et de soulagement le seul but du match, qui leur a procuré la victoire.

Le point de rendez-vous avait été donné sur Grande Allée, au Belga Resto-Bar et pendant de longues minutes, la tension était bien plus palpable que l’euphorie.

Rien de tel qu’un mercredi après-midi frisquet autour de pintes de bière et de plats de frites pour épier les prouesses des deux pays.

Après les multiples controverses liées aux droits de la personne au Qatar, c’était enfin le moment de se distraire pour ce match entre la terre natale des Belges réunis sur place et leur pays d’accueil. Difficile de demander mieux !

« Je suis heureux qu’on reparle un peu plus de sport. Les joueurs n’ont rien à voir avec tout ce qui se passe là-bas. Il y en a beaucoup qui parlent de boycotter la Coupe du monde et qui vont passer le prochain mois devant la télé », a badiné le propriétaire du restaurant, Luc Van Steene.

Émotions fortes

Tout comme ses compatriotes, M. Van Steene s’est vite retrouvé les nerfs à vif. Dès la neuvième minute, quand le Canada a obtenu un penalty, les Belges de Québec tremblaient à l’unisson pour leurs Diables rouges. Quand l’un des meilleurs gardiens au monde, Thibaut Courtois, a résisté, les hurlements des gens présents traduisaient un stress évident.

« Il est temps qu’ils commencent à jouer », a pesté M. Van Steene en pointant les représentants du plat pays.

Même si les Canadiens ont dominé la première mi-temps, le but de Michy Batshuayi à la 44e minute a semé l’hystérie. De nombreux soupirs d’inquiétude ont été entendus par la suite, mais les Belges ont résisté.

Photo Stevens LeBlanc

Un couple partagé

Sur place, malgré la compétition, aucune animosité. La preuve la plus tangible de cette ambiance bon enfant venait du couple formé de Béatrice Delplanche et Claude Robillard, une Belge et un Canadien.

« J’habite ici depuis 22 ans, mais je serai toujours belge. Ça m’embêtait quand même parce que je souhaitais que le Canada puisse avoir une meilleure opportunité que de tomber contre nous. J’ai eu peur et si le Canada avait gagné, j’en connais un qui aurait passé une mauvaise soirée », a-t-elle ricané en se tournant vers son conjoint.

« Je trouve ça sympathique ce qui se passe », a répondu M. Robillard sur le fait que les deux pays s’affrontaient.

« Ça reste décevant pour le Canada, qui n’a encore jamais gagné à ce tournoi. »

La dernière chance

Pour Luc Van Steene, c’était le bonheur puisqu’il estime, comme bien des observateurs, que la fenêtre se referme pour l’équipe belge.

« C’est la dernière chance pour cette génération en or. On dit que c’est l’équipe la plus vieille de la Coupe du monde, mais à 31 ans, est-ce qu’on est vraiment vieux ? J’en ai 54 et je ne le suis pas ! », a-t-il lancé en riant.

« Pour que le Canada puisse continuer de monter en puissance, il faudrait une refonte pour que l’équipe nationale puisse affronter de meilleurs clubs que ceux de la CONCACAF. Au moins, les joueurs expatriés en Europe vont aider l’équipe et devenir des modèles pour les jeunes », estime celui qui réside à Québec depuis 14 ans.

Signe que les Belges se sentent tout de même bien chez eux ici, Béatrice Delplanche a bien résumé les émotions ambivalentes après la victoire.

« Maintenant qu’on a trois points, je vous dis Allez Canada ! »