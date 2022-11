Qatar 2022: le Canada perd son premier match 1-0 face à la Belgique

DOHA, Qatar | Trente-six ans ou 13 316 jours. C’est le temps qui s’est écoulé entre le dernier match du Canada à la Coupe du monde et son affrontement contre la Belgique, mercredi.

Dans un stade Ahmad bin Ali largement vendu à la cause canadienne, nos représentants ont offert une performance presque sans faute face à une Belgique souvent débordée par la rapidité des attaques canadiennes.

Il aura finalement manqué de la finition aux hommes de John Herdman, défaits 1-0, qui ont eu de nombreuses occasions de marquer tout au long de la rencontre.

Cyle Larin est venu bien près de devenir le premier marqueur de l’histoire du Canada à la Coupe du monde à la 80e minute sur une magnifique tête que Thibaut Courtois a capté en plongeant à droite.

Photo AFP

C’est finalement un but de Michy Batshuayi, en fin de première demie, qui aura fait la différence, de sorte que le Canada se retrouve pour le moment au dernier rang du groupe F, tandis que les Belges ont pris la première à la suite du verdict nul de 0 à 0 entre le Maroc et la Croatie, plus tôt dans la journée.

Domination

Le Canada a complètement dominé la première demie, mais la Belgique n’a eu besoin qu’un d’un petit moment de flottement de la défense canadienne pour ouvrir la marque.

Michy Batshuayi a profité d’une longue passe de Toby Alderweireld pour s’insérer entre deux défenseurs et battre Milan Borjan à la 44e minute.

Photo AFP

C’est dommage parce que les Canadiens ont réellement dicté l’allure de la rencontre dès la première minute jusqu’à ce but belge. En première demie, le Canada a tenté quatorze tirs, dont deux cadrés, contre quatre pour les Belges qui en ont aussi cadré deux.

Photo AFP

L’Unifolié aurait bien pu prendre les devants assez tôt dans la rencontre quand on lui a attribué un tir de pénalité après révision vidéo à la suite d’une main de Yannick Carrasco sur un tir de Tajon Buchanan à la 9e minute.

Alphonso Davies s’est présenté devant le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois, qui a plongé sur sa droite pour parer un tir qui aurait pu être mieux décoché.

Photo AFP

Plus de détails à venir...